Kriisinkin keskellä katse tulevaisuuteen

Maailma on viime viikkoina kääntynyt päälaelleen. Tuntuu kuin olisi kulunut iäisyys siitä, kun elimme tavallista arkea. Juuri nyt joku huomaa sairauden ensimmäiset oireet, monet tuntevat jonkun sairastuneen. Ja kaikki olemme huolissamme läheisistämme.

Tilanne on ainutlaatuinen, koska olemme kaikki osa ratkaisua: kansalaiset, yritykset, kunnat, kaupungit ja kansakunnat – koko maailma. Tuntematon vihollinen ja ennennäkemättömän laaja ja nopea kriisi pääsi yllättämään Euroopan, ja me kärsimme tästä varaslähdöstä edelleen.

Olemme kuitenkin nousseet yhdessä vastarintaan. Viime viikkoina eläköityneet lääkärit ja hoitajat ovat palanneet töihin, ja miljoonat vapaaehtoiset tekevät kaikkensa auttaakseen. Ravintolat toimittavat ruokaa uupuneelle lääkintähenkilöstölle, muotimerkit tekevät sairaalavaatteita ja autotehtaat hengityskoneita.

Solidaarisuus on tarttuvaa – ja se kumpuaa unionin sydämestä. Teemme yhdessä sen, mihin kukaan ei pysty yksin, ja se tuottaa tuloksia. Työskentelemme kellon ympäri pelastaaksemme ihmishenkiä, suojellaksemme elinkeinoja ja elvyttääksemme taloutemme.

Viime viikkoina olemme joustavoittaneet valtiontukisääntöjä ennennäkemättömästi, jotta niin suuret kuin pienetkin yritykset voivat saada tarvitsemaansa tukea. Olemme höllentäneet budjettisääntöjämme enemmän kuin koskaan, jotta jäsenmaiden ja EU:n varat saadaan ohjattua nopeasti sinne, missä niitä nyt tarvitaan.

EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat jo osoittaneet kriisin torjuntaan 2 800 miljardia euroa – enemmän kuin missään muualla maailmassa.

Tällä viikolla olemme ehdottaneet uutta SURE-lainajärjestelyä, jonka avulla ihmiset voivat säilyttää työpaikkansa ja tulonsa ja yritykset selviytyä talouden horroksesta. Sen kautta mobilisoidaan 100 miljardia euroa, jotta EU-maat voivat maksaa erotuksen työntekijöille, joiden työaikaa on lyhennetty. Myös itsenäisiä ammatinharjoittajia voidaan tukea. Näin ihmiset voivat maksaa vuokransa, laskunsa ja ruokaostoksensa ja yritykset pysyvät elinkelpoisina.

Lisäksi olemme päättäneet osoittaa koronatilanteen lievittämiseen jokaisen tämän vuoden budjetista jäljellä olevan euron. Hätäjärjestelyllä autetaan turvaamaan elintärkeät lääkinnälliset laitteet ja laajentamaan testausta.

Lähivuosina meidän on nostettava taloutemme ulos ahdingosta. Tarvitsemme mittavia investointeja Euroopan Marshall-suunnitelman muodossa, ja kaiken keskiössä pitäisi olla EU:n vahva uusi monivuotinen budjetti.

Edut ovat ilmeisiä: EU:n budjetti on osoittautunut hyväksi solidaarisuuden ja rakennemuutosten välineeksi. Seitsenvuotinen aikajänne luo varmuutta investoinneille ja luotettavuutta kaikille osapuolille.

Maailma on muuttunut viime viikkoina, joten budjetinkin on muututtava. Kyse on kriittisestä ajasta, jona kriisin heikentämien talouksien on polkaistava itsensä käyntiin ja saatava EU:n ainutlaatuiset sisämarkkinat jälleen toimintaan.

Ne miljardit, jopa biljoonat, joita nyt käytetään vielä suuremman katastrofin estämiseen, ovat investointi tulevaisuuteen. Sen takia seuraavan monivuotisen budjetin varat on investoitava älykkäästi ja kestävästi.

On ratkaisevan tärkeää investoida tulevaisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin, kuten innovatiiviseen tutkimukseen, digitaaliseen infrastruktuuriin, puhtaaseen energiaan, älykkääseen kiertotalouteen ja tulevaisuuden liikennejärjestelmiin.

Tällainen Marshall-suunnitelma auttaa rakentamaan nykyaikaisempaa, kestävämpää ja selviytymiskykyisempää Eurooppaa. Uskoakseni näin EU voi nousta kriisistä – aivan kuten se on tehnyt aiemminkin.

Tämä valtava ponnistus – tämä uusi Eurooppa – tarvitsee enemmän kuin mitään muuta eurooppalaisten yhteistä uskoa tulevaisuuteen, jossa tuemme toinen toistamme.

Voin todeta ylpeänä, että juuri tällaisen Euroopan näen tänään ympärilläni.

Euroopan tulevaisuutta on se, että puolalaiset lääkärit lähtevät Italiaan ja että Tšekki lähettää Espanjaan ja muualle 10 000 maskia. Lentokoneet lennättävät potilaita Pohjois-Italiasta Saksaan, ja junat kuljettavat ihmisiä rajojen yli hoitoon sinne, missä on vapaita tehohoitopaikkoja. Bulgaria lähettää suojavarusteita Itävaltaan, joka puolestaan lähettää maskeja Italiaan.

Tulevaisuutta ovat myös ensimmäinen yhteinen tervey­denhuollon laitteiden ja tarvikkeiden varmuusvarasto sekä yhteisostona hankitut hengitys­koneet ja testipakkauk­set, jotka lähetetään Espanjaan, Italiaan ja muualle.

EU:n solidaarisuuden saivat kokea myös ne tuhannet eurooppalaiset, jotka lennätettiin EU:n avulla kotiin muun muassa Vietnamista, Etelä-Afrikasta ja Argentiinasta.

Jokainen näistä solidaarisista teoista tukee osaltaan Eurooppaa. Olen varma siitä, että ennen pitkää Eurooppa on taas jaloillaan. Yhdessä.

Ursula von der Leyen

Euroopan komission puheenjohtaja

