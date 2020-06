Unkarin oppositiota vaiennetaan systemaattisesti

Moni minut Unkarin ystävänä tunteva on kysynyt minulta, mitä ihmettä Unkarissa oikein tapahtuu? Demokratiakehityksen kannalta tilanne Unkarissa on ollut jo pitkään huono, eikä viime aikoina ei ole tapahtunut mitään erityisen merkittävää muutosta aikaisempaan – tilanne on ollut huononemaan päin jo vuosikymmenen ajan.

Koronatilanteen vuoksi Viktor Orbánin luotsaaman hallituksen saamat poikkeusvaltuudet ilman takarajaa huolestuttivat ihmisiä pitkin Eurooppaa. Orbán ei kuitenkaan tarvitse poikkeusvaltuuksia erityisemmin mihinkään, koska hän pystyy saavuttamaan lähes kaiken haluamansa niitä ilmankin.

Asuin Unkarissa vuonna 2010 vallan vaihtuessa nykyiseen. Aiemmin vallassa ollut sosialistihallitus oli erittäin epäsuosittu ja tunnelma oli odottava. Fidesz-puolueen voitettua vaalit, oli välittömästi selvää, että jotain erityislaatuista on tapahtumassa. Arkielämäni kannalta silmiinpistävintä oli valtiollisten tv-kanavien muuttuminen puolueen propagandatuutiksi.

Vaikka maassa on jäljellä vapaata mediaa, vuosien varrella lehdistön vapaus on kärsinyt. Hallitusta lähellä olevat tahot ovat ostaneet oppositiomielisiä lehtiä, joko lopettaneet niitä tai muuttaneet niiden linjaa hallitusta myötäileviksi. Median hallinta onkin yksi tärkeimmistä syistä, miksi Fidesz-puolue onnistuu pysymään vallassa vuodesta toiseen.

Vaikka monet ovat hallitukseen tyytymättömiä, Fidesz on voittanut tähän mennessä kolmet perättäiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat olleet vapaat ja Fidesz on voittanut muut puolueet suvereenisti.

Varsinkin maaseudulla puolueen ja erityisesti Orbánin suosio on aidosti kovaa, joskus lähes fanaattista. Monet ovat aidosti sitä mieltä, että hän suojelee Unkaria ulkoiselta uhalta, jonka tilanteen niin vaatiessa ovat muodostaneet muun muassa kommunismi, ”kosmopoliittiset voimat”, EU, liberaalit, George Soros ja maahanmuuttajat. Uusia viholliskuvia luodaan tarpeen mukaan.

Koko vallassa olonsa ajan Fidesz on käyttänyt runsaasti resursseja opposition pirstalointiin. Siinä onkin onnistuttu erittäin hyvin eikä Unkarissa ei ole tällä hetkellä yhtään todellisuudessa Fideszin haastamiseen kykenevää puoluetta. Hallituspuolueen kannatus on ollut viime mittauksessa noin 30 prosenttia, haastajien alle kymmenen.

Vaikka demokraattisen yhteiskunnan instituutiot ovat Unkarissa edelleen näennäisesti olemassa, opposition toiminta on tehty käytännössä erittäin vaikeaksi. Puolueen kanssa eri mieltä olevia ei ole uhannut fyysinen väkivalta, mutta he eivät hallituksen tuen puuttuessa pysty myöskään nousemaan yhteiskunnassa merkittävään asemaan.

Kaikenlainen julkinen toiminta maassa on läpipolitisoitunutta ja yhä vähäisemmiksi käyvät julkisessa roolissa toimivat toisinajattelijat joutuvat erittäin todennäköisesti mediassa mustamaalauskampanjan kohteeksi.

Viime kuussa suomalaisetkin tutkijat saivat Unkarin hallitukselta paimenkirjeitä. Muutama vuosi sitten samankaltaisen kohahduksen aiheutti puolueen hallintaansa hankkimassa Figyelő-lehdessä ilmestynyt nimilista ”George Sorosille Unkarissa työskentelevistä ihmisistä”. Myös tälle listalle päätyi Suomen kansalaisia.

Parlamentin puhemiehen ja Orbánin luottomiehen László Kövérin Demokrata-lehdessä hiljattain antaman haastattelun mukaan hän ei pidä oppositiota edes osana Unkarin kansakuntaa. Fidesz ei koskaan unohda mainita, että kansa on valinnut heidät demokraattisissa ja vapaissa vaaleissa.

Lienee silti oikeutettua kysyä, millä tolalla demokratia on, kun hallituspuolue on työskennellyt aktiivisesti yli kolmien vaalien tehdäkseen opposition toiminnan mahdollisimman hankalaksi. Entä kuuluvatko hallitukselta anteeksipyyntöä vaativat paimenkirjeet, lehden sivuilla julkaistut nimilistat ”valtion vihollisista” ja pelko työpaikan menettämisestä poliittisten mielipiteiden vuoksi demokratiaan?

Vallan sementointi on ollut systemaattista vuosikymmenen ajan eikä muutosta tapahtune lähivuosina, ellei Orbán joutuisi jäämään pois johtajan paikalta. Karismaattisen johtajan puuttuessa puolueen kakkosmiehet tuskin pystyisivät pysyttelemään vallassa.

Toinen mahdollinen skenaario on, että EU katkaisisi nykyisten rakenne- ja koheesiotukien kaltaiset rahavirrat Unkariin, joita maa on saanut kuluvalla 2014–2020 kaudella hulppeat 25 miljardia euroa. Silloin Orbán ei pystyisi enää tukemaan lähipiirinsä yrityksiä rahakkailla EU-projekteilla ja hänen tukijoukkonsa luultavasti harvenisi.

Tähän saakka EU on ollut asian suhteen käytännössä täysin hampaaton. Seuraavat parlamenttivaalit pidetään Unkarissa vuonna 2022. Jollei ihmeitä tapahdu, Fidesz jatkanee vallan kahvassa.

Antti Seppälä

Unkaria 15 vuotta lähietäisyydeltä tarkkaillut DI ja YTM.

Tähän saakka EU on ollut asian suhteen käytännössä täysin hampaaton.