Rasismiko on Yhdysvaltain vaalien tärkein teema?

Yhdysvallat menee kohti presidentinvaaleja vain kiihdyttämällä jo kaksikymmenvuotisia kulttuurisotiaan. Enää ei riitä rasististen patsaiden kaataminen, vaan nyt ovat kaikki väärinajattelijat vaarassa, Kolumbusta myöten.

Ihmiskunnan olisi ilmeisesti pitänyt jo 1500-luvulla tietää mitä maailmasta 2020-luvulla kuuluu ajatella. Myös amerikkalaisittain yltiöliberaalin elokuvateollisuuden edustajat puhdistautuvat kiihkeästi väärien asenteidensa rippeistä. Kuinka käy vanhanaikaisten elokuvien ja kirjallisuuden?

Aitoa yritystä yhteisymmärrykseen tärkeistä ja vähemmän tärkeistä asioista ei tahdo löytyä edes pääpuolueiden, demokraattien ja republikaanien eri leirien kesken, saati puolueiden välillä. Black Lives Matter -kampanja on kunnioitettava päämäärissään, mutta keskusteluilmapiiri on jo saanut noitavainomaisia piirteitä.

Muuan tunnettu toimittaja meni kirjoittamaan Twitter-tililleen mustan haastateltavan mielipiteen siitä, että liian vähän puhutaan mustien keskinäisestä väkivallasta. Kokonaiset kaupunginosat elävät huumejengien pelossa ja peloteltavina. Toimittaja oli saada potkut vain tämän haastateltavansa mielipiteen esilletuomisesta. Hänet leimattiin oitis valkoisen ylivallan kannattajaksi ja rasistiksi työtovereidensa vaietessa mediamyrskyn keskellä. Vasta täydellistä katumusta vannoneen anteeksipyynnön jälkeen hän sai jatkaa tehtävissään.

Tosiasia on, että kun amerikkalaiset poliisit konfliktitilanteissa surmaavat vuosittain noin 250 mustaa ja noin 750 muunrotuista, mustat rikolliset surmaavat itse noin 2 400 mustaa. Sinällään yhdysvaltalaisten poliisien vuosittain surmaamien ihmisten määrä, yli 1 000 henkeä vuodessa on käsittämätön verrattuna Euroopan unionin lukuihin, jossa jäädään alle 100 hengenmenoon vuodessa. Tätä selittää yhdysvaltalaisten poliisien huono koulutus, käsiaseiden yleisyys ja erityisesti maan valtava järjestäytynyt rikollisuus sekä näistä johtuva tosiasia, että poliisit syystäkin pelkäävät asiakaskuntaansa.

Yhdysvaltain ongelmat eivät ole asenteissa, muuten maahan ei olisi valittu jo kahdesti afroamerikkalaista presidenttiä. Ongelmat ovat yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Miksi rattijuopumuksesta epäilty musta mies vastustaa poliisin pidätystä väkivaltaisesti saadakseen surmansa hampurilaisketjun parkkipaikalla? Syynä pidätyksen vastustamiseen hinnalla millä hyvänsä on usein se, että pienikin rike voi johtaa parin muun lisänä kymmenen vuoden ehdottomaan tuomioon hengenvaarallisiksi mielletyissä vankiloissa.

Yhdysvalloissa vankeja on 100 000 asukasta kohden noin 700, esimerkiksi Suomessa noin 58. Syy on se, että vauraan keskiluokan huolta rikollisuuden kasvusta on hoidettu vuosikymmeniä ainoastaan tuomiokäytäntöjä kiristämällä. Rikostuomioiden ankaruudessa Yhdysvallat on länsimaisittain ainutlaatuinen.

Poliisien väkivaltakulttuurin Yhdysvalloissa on jo aikakin puuttua. Ongelmat eivät kuitenkaan poliisiväkivaltaan kiteydy. Ne kiteytyvät siihen tosiseikkaan, että jo 20 prosenttia maan kansalaisista elää virallisen köyhyysrajan tuntumassa tai sen alapuolella.

Amerikkalaisten aikuisten lukutaito on OECD-maiden keskiarvon alapuolella, sairaalapaikkoja asukasta kohti on noin puolet Suomen määristä, eliniänodote on jopa kolme vuotta alempi kuin Suomessa. Tästä päätellen ei uskoisi, että Yhdysvaltain bruttokansantuote asukasta kohti on noin neljänneksen korkeampi kuin meillä. Toki heidän velkaantuneisuutensakin on aivan toisessa mittaluokassa: se on noin 107 prosenttia bruttokansantuotteesta verrattuna Suomen noin 65 prosentin tasoon.

Jälleen kerran näyttää siltä, että vaaleihin ei Yhdysvalloissa mennä asiakysymykset edellä, vaan symbolisen puhdistautumispolitiikan kärjellä. Demokraattien John Biden johtaa gallupeissa tällä hetkellä presidenttikilpaa selvästi, mutta ilman kongressin tukea hän ei yksin pysty muutoksiin.

Konservatiiveja joskus äänestäneitä on vaikea saada muuttamaan kantaansa leimaamalla heidät ajastaan jälkeen jääneiksi typeryksiksi tai moraalisesti kyseenalaisiksi ihmisiksi. Jos yhteiskunnallisia ongelmia on tarkoitus ratkaista, kannattaa käyttää järkeä pelkän tunneälyn sijasta.

Ari Helo

Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti

Helsingin yliopisto

