Miten pelastaa työpaikat maailman mennessä kiinni?

Koronaviruksen toinen aalto on jo maailmalla käynnissä. Isot metropolit asettavat uudelleen rajoituksia liikkumiselle ja maiden välisille rajoille asetetaan taas esteitä. Etätyö ja eritasoiset rajoitukset jatkuvat ja tekevät uuden paluun myös Suomessa syksyn aikana.

Hyvinvointimme rakentuu työlle. Kuten useimmat muut maat, on Suomen valtio joutunut ottamaan merkittävästi lisää lainaa. Kuitenkaan hyvinvointimme ei voi pidemmällä tähtäimellä rakentua velkaantumisen kasvuun. Tarvitsemme menestyviä yrityksiä, jotka kasvavat, kehittävät uutta sekä viennissä että kotimarkkinoilla, tarjoavat työpaikkoja ja mahdollistavat ne verotulot, joilla hyvinvointimme kustannetaan.

Suomalainen työ on kärsinyt kevään aikana merkittäviä kolauksia. Kauppataseemme on kääntynyt alijäämäiseksi, työttömiä on yli 50 000 enemmän kuin vuosi sitten ja yli 100 000 suomalaista on lomautettuna. Tilauskannat ovat kääntyneet laskuun.

Kaikesta huolimatta kuluttajien luottamus omaan talouteensa on säilynyt hyvällä tasolla, mikä on pehmentänyt talouden laskua. Vähittäiskauppa on kasvussa tänä vuonna.

Koronakevään aikana me suomalaiset olemme ostaneet ennätysmäärät ruokaa. Olemme myös remontoineet kotejamme ja mökkejämme ja ehostaneet puutarhojamme ja pihojamme. Ulkomaan matkojen puutteessa olemme myös löytäneet kansallispuistot ja lähiluonnon liikkumismahdollisuudet ja ostaneet ennätysmäärät retkeily- ja ulkoiluvälineitä.

Kun vienti on vaikeuksissa, on kotitalouksien kulutus noussut taas vahvaksi tasa­painottavaksi tekijäksi taloudessamme. Kun pimeä ja sateinen syksy koittaa, voi hyvin kysyä, mihin me suomalaiset silloin käytämme rahaa? Kun mökkeily- ja pihakausi loppuvat ja liikuntaharrastuksetkin siirtynevät sisätiloihin. Kun kesälomat on vietetty ja kotimaan uudelleen löydettyyn matkailuunkaan ei tule käytettyä rahaa.

Jaksaako kulutuskysyntä tukea edelleen talouttamme? Ja miten käy työpaikkojen, jos joudumme uudelleen tiukkoihin liikkumisrajoituksiin toisen aallon myötä ja kuluttaminen sukeltaa kuten maaliskuussa kävi?

Mitä voimme tehdä jatkossa? Kolme tekijää voi tulla avuksi.

Ensinnäkin, kuluttajien halukkuus ostaa kotimaisia tuotteita ja palveluita saisi jatkua ja edelleen laajentua uusille alueille. Kotimaisuuden arvostus on lähihistorian korkeimmalla tasolla. Halutaan suosia suomalaista ruokaa sekä Suomessa valmistettuja tuotteita kuten huonekaluja sekä rakennustarvikkeita.

Korona-aika on myös hienolla tavalla nostanut yrittäjyyden arvostusta ja ymmärrystä siitä, miten tärkeitä kaikenkokoiset yritykset ovat työpaikkojen ja hyvinvointimme kannalta.

Kuluttajina meidän kannattaa edelleen suosia lähellä tuotettua ja yrittäjävetoista toimintaa, se tuo työpaikkoja Suomeen. Mahdollisuuksia on laajemmalti ostaa kotimaista myös käyttötavaroissa sekä erilaisissa palveluissa kuten kotimaisissa verkkokaupoissa.

Toinen merkittävä tekijä työn kannalta ovat yritysten päätökset. Suomalaiset yritykset hankkivat tavaroita ja palveluita noin 180 miljardilla eurolla vuosittain, karkeasti viisi kertaa suuremmalla summalla kuin julkinen sektori.

Suuntaamalla omat ostonsa kotimaisiin tavarantoimittajiin ja palveluyrityksiin, voivat yrityksetkin vaikuttaa merkittävästi työpaikkojen säilymiseen. Myös alihankkijoiden laskujen maksaminen ajoillaan on vastuullista toimintaa. Monet yritykset ovat korona-aikana myös tiivistäneet yhteistyötään tuotekehityksessä kotimaisten alihankkijoidensa kanssa, minkä soisi laajentuvan.

Kolmas tekijä on julkinen sektori ja sen ostot. Julkiset hankkijat arvostavat kotimaisuutta mutta halvimpaan hankintahintaan keskittyvät hankintamenettelyt päätyvät liian usein ulkomaiseen vaihtoehtoon.

Lähiruuassa on jo löydetty tapoja hankkia paikallista, joten tämä on mahdollista myös muissa tavara- ja palvelu­ostoissa. Julkisten hankkijoiden tulisi mahdollisuuksien mukaan ostaa kotimaista ja tukea paikallista yrittäjyyttä ostoillaan.

Jokainen meistä voi siis omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, että hyvinvointimme selviää mahdollisimman hyvin tulevasta syksystä.

Tero Lausala

toimitusjohtaja

Suomalaisen Työn Liitto

