Kotimaisia kasviproteiineja, ole hyvä

Ihmiset ja eläimet tarvitsevat proteiinia eli valkuaista. Kasviproteiineja meillä on käytetty jo pitkään, mutta nyt ne on löydetty uudelleen tuomaan ympäristöystävällisiä makuja lautasille.

Kotimaisista kasviproteiineista löytyy hyviä vaihtoehtoja ulkomaiselle soijalle. Härkäpapu, herne, hamppu ja täysjyväviljat ovat osa tulevaisuuden kestävää ruokavaliota ja edullisia vaihtoehtoja ympäri vuoden.

Härkäpavun viljely on lisääntynyt viime vuosina. Härkis on käyttövalmis ja kypsä härkäpapumurska. Sitä käytetään kypsän jauhelihan tavoin kastikkeisiin, pihveihin ja pyöryköihin. Kuivatuotteena löytyy jauhoa, hiutaleita ja pastaa sekä härkäpapurouhetta, joka käy esimerkiksi makaroni­laatikkoon. Valmisruoka­valikoimassa on härkäpapupihvejä ja pyöryköitä.

Karjalainen perinnearkiruoka on pirana tai piriska, jota tarjottiin viikoittain leivän ja piimän kanssa. Pirana on muhennoksen omainen, härkäpavuista keitettävä kasvis­puuro. Härkäpapuja liotetaan yön yli ennen keittämistä, ja papuja keitetään niiden vaatima kypsymisaika. Piranaan voi lisätä esimerkiksi juureksia, ja keitos suurustetaan ruis-, talkkuna- tai ohrajauhoilla ja maustetaan kypsänä suolalla. Pirana tarjotaan lämpimänä voisilmän ja/tai maidon kera.

Herne on meille tuttu tuote kesätorilta, joulupöydän lisäkkeenä ja esimerkiksi italiansalaatin raaka-aineena. Hernerouhe on hyvä kasvis­pihvien raaka-aine. Hernejauho taas soveltuu leipomiseen ja ruuanlaittoon. Sitä voi käyttää esimerkiksi smoothiessa, ohukaisissa ja hummuksessa.

Hamppu on yksi vanhimmista viljelykasveista. Hampun proteiini sisältää kaikkia ihmiselle välttämättömiä aminohappoja. Hampusta valmistetaan siemenöljyä, -puristetta, -rouhetta kuorilla ja ilman, teetä, proteiinijauhetta ja hampunsiemensuklaata.

Hampun kuorittuja siemeniä voi käyttää ruuanlaittoon ja leivontaan. Niistä voi valmistaa myös puuroa tai jauhaa öljyä. Hamppua voi käyttää jäätelöiden, leivonnaisten ja tofun raaka-aineena. Hamppuöljy sisältää runsaasti elimistölle välttämättömiä rasvahappoja, mutta se ei sovellu paistamiseen.

Hirssiä käytetään viljojen tavoin. Hirssiä kutsuttiin Karjalassa hersryyniksi ja prossaksi. Hirssiä saa kokonaisena, kuorittuna, rouhittuna, hiutaleena ja jauhoina. Se soveltuu hyvin leivonnaisiin tai lisäkkeeksi riisin sijaan. Hirssi soveltuu myös keliaakikoille. Hirssisuurimot pestään ennen käyttöä, jotta ne eivät olisi kitkeriä. Liian kuumalla vedellä pestäessä hirsseistä tulee karkeita.

Hersryynipuuroa pidettiin sunnuntaiherkkuna, ja sitä käytettiin myös piirakoiden täytteenä. Pestyt hirssisuurimot kiehautetaan vedessä, minkä jälkeen lisätään vettä tai maitoa ja lopuksi suolaa. Puuro tarjoillaan voin kanssa.

Kaura on perinteinen suomalainen vilja. Kauran proteiini imeytyy hyvin ja se on ravitsemuksellisesti korkealaatuista. Kauraa käytetään monissa vegaanisissa valmisteissa kuten kaurajauhiksessa ja nyhtökaurassa, joka on valmistettu kaurasta, härkäpavusta ja herneestä. Kaura toimii pohjana monille maitotaloustuotteita korvaaville tuotteille. Puhdas kaura on luontaisesti gluteeniton. Kaikki kaura­tuotteet eivät käy keliaakikoille.

Kvinoa käytetään viljojen tavoin. Sitä on saatavilla kokonaisten jyvien lisäksi jauhoina ja hiutaleina. Perinteisesti kvinoasta keitetään puuroa, mutta siitä voi valmistaa salaatteja ja leivonnaisia tai tarjota lämpimän ruuan lisukkeena. Kvinoan jyvät huuhdellaan ennen keittämistä. Kvinoa soveltuu keliaakikoille.

Speltti on maailman vanhimpia viljeltyjä viljoja, ja se on hyvä riisin korvike. Spelttiä käytetään viljapohjaisissa ruuissa korvaamaan vehnää leivissä, pastassa, kekseissä, leivonnaisissa ja aamiaismuroissa. Speltin käyttöä ei suositella keliaakikoille.

Tattari tai viljatar on yksi­vuotinen, raparperinsukuinen ruohokasvi. Tattaria on viljelty perinteisesti Itä-Suomessa. Tattarilla on helppo korvata riisi, ohra ja kaura. Sitä saa suurimona, rouheena, hiutaleena, leseenä, jauhona, pastana, nuudelina ja granolana, ja sitä käytetään jauhosekoituksissa.

Tattarista valmistetaan perinteisesti puuroa, blinejä ja rieskaa, ja se soveltuu kastikkeisiin ja leivittämiseen. Tattari ei muodosta sitkoa, joten taikinaan kannattaa lisätä psylliumia tai ksantaania. Tattaria ei tarvitse huuhdella. Se sopii keliaakikoille.

Proteiinia kannattaa syödä monipuolisesti eri kasvikunnan lähteistä. Kasviproteiinilla voi korvata osan lihasta esimerkiksi murekemassassa.

