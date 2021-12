Hyväkuntoisille ikäihmisille ruokapalveluja

Kotona asuvia hyväkuntoisia ikäihmisiä ei saa unohtaa, kun alueen palveluja kehitetään. Vaikka hyväkuntoiset ikäihmiset eivät vielä tarvitse kotihoitoa, voi elämäntilanteeseen sopivilla palveluilla ylläpitää hyvää toimintakykyä.

Eläkeläisenä arkiruokailun rytmitys ja aterioiden valmistus voivat olla haastavia. Kun työn aikataulut ja ruokapaikat jäävät eläköitymisen vuoksi pois päiväohjelmasta ja kaikista aterioista on vastattava itse, uudenlaisille palveluille on tarvetta.

Hyvä ravitsemus pitää yllä hyvää toimintakykyä, ja hyvä toimintakyky on kotona asumisen perusehto. Siksi on tärkeää, että omalta asuinalueelta löytyy ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia tukevia ruokaan liittyviä palveluita.

Erilaisilla palveluilla varmistetaan, että kotona asuva ikäihminen voi syödä terveellisesti. Ne voivat olla kauppa-asiointiin liittyviä palveluita, ruokapalveluita tai ruuanvalmistusta ja terveellistä syömistä tukevia neuvontapalveluita.

Tarpeellisia, helposti saavutettavia palveluita ei kuitenkaan aina ole saatavilla. Kun toimintakyky heikkenee, kauppaan ei enää pääse tai ostosten kantamiseen ei ole riittävästi voimaa.

Kaupasta on hankala löytää tuttuja ruokia tai siellä on vaikea päättää, mikä olisi terveellistä, maistuvaa syötävää. Ravintolassa ruokailu ei houkuttele, jos siihen ei ole tottunut tai ei ole ketään seuraksi.

Tämä voi johtaa negatiiviseen kierteeseen, jossa syöminen heikkenee entisestään. Kun raihnaistuminen etenee, ikääntynyt ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan eikä ruokakaan maistu. Uusia ikääntyneille sopivia palveluita tarvitaan.

Ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai syrjäisellä maaseudulla. Kokemukset palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta, kiinnostavuudesta ja hyväksyttävyydestä ovat erilaisia asuinalueesta riippuen.

Alue on voinut vuosien kuluessa myös muuttua. Kauppa- ja ruokapalvelut tai julkisen liikenteen palvelut ovat voineet kaikota kauaksi kodista. Palvelujen saavutettavuus on heikentynyt ja riippuvuus oman auton käytöstä on lisääntynyt.

Kun lääkäri kieltää autolla ajamisen, ei kotoa enää selviydy palveluiden äärelle ilman toisten apua. Jos apua ei ole tarjolla, voi seurauksena olla ikääntyneen toimintakyvyn nopea heikkeneminen.

On tärkeää, että ikäihminen voi tilata kotiin maukasta, terveellistä ruokaa tai hän pääsee paikalliseen ravintolaan lounaalle ja kauppaan valitsemaan itselleen mieluisia vaihtoehtoja.

Tarvitaan hyvää, monipuolista ruokaa tarjoavia lounaspaikkoja, kuljetuspalveluita sekä ruuan nouto- ja kotiinkuljetuspalveluita. Moni kaipaa mahdollisuutta syödä yhdessä toisten kanssa. Myös vinkit terveellisen aterian koostamiseksi ovat osalle tarpeen.

Ikääntyneiden hyvää syömistä tukevat palvelut voivat olla monenlaisia, kullekin alueelle mitoitettuja ja yhdessä suunniteltuja. On tärkeää ottaa ikäihmiset mukaan palvelujen kehittämiseen, jotta palveluista tulee heidän tarpeitaan tukevia, hyväksyttäviä ja kiinnostavia.

Juvalla ja Mäntyharjussa on testattu loka–marraskuun aikana erityyppisiä Syödään yhdessä -tilaisuuksia ikäihmisille. Tavoitteena on ollut löytää tapahtumista ne, jotka kiinnostavat alueella asuvia senioreja, mutta ovat myös palveluntarjoajille kannattavaa toimintaa.

Yhdessä syöminen virkistää mieltä, saa ruuan maistumaan ja auttaa ikäihmisiä syömään terveellisemmin ja parantaa näin heidän toimintakykyään.

Yhteisöllisten ruokatapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä on ollut mukana useita Juvalla ja Mäntyharjussa toimivia ruokapalvelualan yrityksiä sekä eläkeläis- ja kansalaisjärjestöjen paikallisyhdistyksiä ja kyläyhdistyksiä. Järjestöt ja heidän kauttaan alueen ikäihmiset ovat olleet aktiivisesti suunnittelemassa kokeiluja.

Kun palveluja kehitetään yhdessä, opitaan toisten palvelutarjonnasta, niiden tuottamisen haasteista ja mahdollisuuksista sekä ikäihmisten tarpeista. Kokeiluiden kautta voidaan omalle alueelle luoda yhdessä tekemisen malli, joilla palveluita voi kehittää jatkossakin.

Maaseudulla yhdessä tekemisen kulttuuri on voimissaan, ja tätä kannattaa hyödyntää ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. On hyvä selvittää, mitä toimivia ja hyväksi koettuja palveluja ikäihmisille on jo olemassa alueella ja tehdä ne näkyviksi sekä innostua yhdessä uusien palvelujen ideoimiseen ja kokeilemiseen.

Riitta Tuikkanen

yliopettaja, ETL

