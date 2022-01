Tikkalan kylässä tehdään kyläpalvelua ajatuksella

Korpilahden viidellä pohjoisella kylällä on muutaman vuoden aikana kehitelty lähipalvelumallia, jossa sairaanhoito­palvelut tuodaan kotiin, vauvasta vaariin, ajan kanssa.

Idea lähti liikkeelle vuonna 2013. Kylällä asuvana mietin, kuinka idyllinen ajatus se olisikaan, että vuosikymmenien tauon jälkeen kylillä olisi oma kyläsairaanhoitaja, jonka kautta hoituisi niin päivystykselliset kuin kiireettömätkin asiat.

Ajatus kylille tuotavista sairaanhoitajan palveluista sai tuulta purjeisiin Sitran viiden viikon hankkeen kautta.

Silloin huomattiin, että tämäntyyppiselle lähipalvelulle on tarvetta ja kysyntää, koska kaupungin ja hoiva-alan yritysten tuottamilla palveluilla kilometrirajana on yleensä 25 kilometriä tai 30 minuutin ajomatka. Tämä sama pulma on varmasti tuttu myös muualla haja-asutusalueilla ja maa­seudulla ympäri Suomen.

Välimatka terveysasemalle tai sairaalaan on pisimmillään täällä kymmeniä kilometrejä suuntaansa, joten kotiin tuotava sairaanhoitopalvelu lääkäreineen tuo inhimillisyyttä hoitoon. Mikäpäs sen mukavampaa pienten lasten sairastaessa kuin se, että hoitaja tulee kotiin arvioimaan tilannetta ja kirjoittaa tarvittaessa sairausloma- tai hoito­lomatodistuksen.

Tämä vähentää osaltaan myös terveysaseman kuormitusta.

Oman mausteensa työhön tuovat paikoin heikossa kunnossa olevat hiekkatiet, joita kylien alueella on paljon. Erityisesti talviaikaan ajellessa nousee nopeasti haave nelivedosta, kun tiet ovat peilijäässä eikä hiekoitusta ole saatavilla.

Joskus töitä tehdään keskellä metsää umpihangessa, joskus saunassa. Koskaan ei tiedä, mistä itsensä löytää ja kiireetön käynti asiakkaan luona voi nopeasti muuttua akuutiksi.

Kahdeksan vuoden aikana työtä on kehitetty hitaasti mutta varmasti. Tänä päivänä töissä on sairaanhoitajan lisäksi lähihoitaja sekä suunnitteilla on myös hoiva-avustajan oppisopimuskoulutus.

Mallissa toteutuu yhteistyö Mediverstaan kanssa, jonka kautta hoitajat kylillä työsken­televät, sekä Jyväskylän kaupungin Oivakeskuksen kanssa, kun pääsimme mukaan palvelusetelituottajiksi kylien alueelle. Kolmantena tiiviinä yhteistyötahona on ollut pohjoisten kylien yhteistyö­yhdistys, jonka hankerahoitusten kautta työtä on aiemmin päästy kehittämään ja laajentamaan.

Mediverstaan toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita koti­sairaanhoidon palveluja erityisesti ikäihmisille. Toiminta on lääkärijohtoista. Työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä myös Korpilahden terveysaseman sekä tarvittaessa sairaala Novan päivystyksen kanssa.

Sairaanhoitajalla on aina lääkäri saatavilla joko puhelimitse, etäyhteydellä sekä myös kotikäynnille mukaan.

Tämä tiivis yhteistyö onkin yksi Tikkalan mallin oleelli­simmista asioista, koska kokemuksemme mukaan merkittävä osa potilaista pystytään hoitamaan kotona ja arvioimaan näin myös jatkotutkimusten tarvetta. Akuuteissa tilanteissa hoidon tarpeen arviointi on erityisen tärkeää.

Tikkalan mallia viedään nyt Lievestuoreelle ja myöhemmin on tarkoitus laajentaa muillekin haja-asutusalueille.

Tikkalan mallissa toiminnan onnistumisen edellytys on ollut, että molemmat hoitajat asuvat alueella ja heillä on vankka alueen ja kyläläisten tuntemus. Näin heihin on ollut helppo ottaa yhteyttä vaikka kyläkauppareissulla.

Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on ollut luonteva osa toimintamallia ja myös heihin yhteyttä voidaan ottaa hyödyntämällä erilaisia viestintäkanavia.

Hoitajilta toiminta edellyttää vahvaa ammatillista kokemusta monenlaisista hoitotyön toiminnoista sekä kykyä toimia akuutissa tilanteessa, elvytys­valmiutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

Tarvitaan kykyä työskennellä haastavissakin oloissa tiettömän taipaleen takana, umpihangessa, uimarannalla, milloin missäkin sattuu ja tapahtuu. Lisäksi hoitajan pitää olla rohkea, luova ja innostunut. Maaseudulla kaikki ei aina suju tai toimi niin kuin oppikirjassa sanotaan.

Olemme halunneet pitää kiinni siitä asiasta, että mennessämme kotikäynnille meillä on aikaa. Aikaa käytetään juuri sen verran kuin asiakas sitä tarvitsee. Tarvittaessa lähdemme asiakkaan mukana lääkäriin toisiksi korviksi, mikäli omaiset eivät vastaanotolle pääse.

Vuosien varrella työssä ovat korostuneet päivystykselliset käynnit ja ikäihmisten avun tarve ja yksinäisyys. Toiveena on edelleen kehittää kylien alueella mobilisoitua yksikköä, mutta jo nyt meiltä löytyy sellaista koulutustaustaa ja kokemusta lähipalveluiden tuottamisesta, jollaista tulevilla hyvinvointialueilla tarvitaan.

Hanna Tiihonen

kyläsairaanhoitaja

Korpilahti

