Vielä on elokuussa kesää jäljellä

Suomalaiset matkustavat innokkaimmin kesäkuukausina. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun kuitenkin jo elokuun alussa. Suomen kaunis kesä on tunnetusti lyhyt, mutta sen pidentäminen loppupäästä hyvinkin mahdollista, sillä elokuussa on usein vielä lämpöä jäljellä.

Vastaanotin vastikään selvityksen koulujen kesälomien siirron vaikutuksista matkailuelinkeinolle. Pyysin selvityksen, koska aihe ponnahtelee pintaan tasaisin väliajoin ilman, että siitä on saatu aikaan laajempaa julkista keskustelua. Loma-aikojen siirtämisellä on monenlaisia vaikutuksia, joista elinkeinoelämän näkökulma on vain yksi. Se kuitenkin toimii kaivattuna keskustelunavauksena.

Selvityksen johtopäätös on selkeä: matkailuelinkeinon kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta koululaisten kesälomien siirtämistä tulisi vähintäänkin harkita. Jos koulut jatkuisivat kesäkuun puoliväliin saakka ja loma loppuisi elokuussa vastaavasti kaksi viikkoa myöhemmin, tarkoittaisi se kesäkauden matkailutuloon 219 miljoonan euron lisäystä.

Siirto lisäisi myös matkailuyritysten tarvitseman henkilöstön määrää 1 300 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaisi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laskelmien mukaan jopa 5 000 uutta kesätyöpaikkaa.

Suomalainen matkailuala elää elämänsä kevättä. Ulkomaisten matkailijoiden määrä on ollut voimakkaassa kasvussa, mutta kotimaan osalta vastaavat luvut ovat jääneet reippaasti jälkeen. Samaan aikaan kun majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi viime vuonna ennätykselliset 16,8 prosenttia, kotimainen kysyntä lisääntyi vain 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lomien siirrolla voitaisiin pidentää kotimaanmatkailun kesäkautta, millä olisi positiivinen vaikutus myös palveluiden tarjontaan ulkomaalaisille matkailijoille. Nyt monet lyövät lapun luukulle juuri, kun muualla maailmassa lomasesonki on vielä huipussaan. Jos meilläkin siirryttäisiin muun Euroopan rytmiin, Suomen ei tarvitsisi enää myydä eioota harmistuneille matkalaisille.

Vaikka mahdollista lomien siirtoa ei tulekaan tehdä elinkeinoelämän lähtökohdista, ei sen merkitystä pitäisi myöskään ohittaa olankohautuksilla. Kotimaan matkailu on ilo paitsi matkailijalle itselleen, myös yhteiskunnalle laajemminkin. Työvoimavaltaisena alana matkailulla on iso vaikutus koko maan tasapainoiseen kehitykseen. Matkailu on merkittävä työllistäjä myös niillä seuduilla, joilla työllistymisen edellytykset eivät muuten ole yhtä hyvät. Matkailu on jo nyt yksi nopeimmin kasvavista vientialoistamme.

Kyse ei ole pelkästään matkailualan edunvalvonnasta, vaan kantaa koulujen loma-aikojen muuttamisen puolesta ovat ottaneet muun muassa Suomen Lukiolaisten Liitto sekä Uudenmaan ruotsinkielinen rehtoriyhdistys.

Lisäksi monet hoitovuorojen kanssa tuskailevat lapsiperheet puoltavat ajatusta lomien alkamisesta vasta juhannukselta. Erityisesti kesäkuun alku on vanhemmille hankala palapeli ratkaistavaksi, sillä pienille lomailijoille täytyy keksiä tekemistä ja seuraa niille viikoille, kun itse ollaan vielä kiinni töissä.

En ota kantaa, miten kesälomien siirto tulisi toteuttaa. Mutta mikäli lomia lykättäisiin parilla viikolla eteenpäin, vaatisi se todennäköisesti kevätlukukauteen pidemmän tauon vaikkapa pääsiäisen tai vapun tienoille. Kouluvuosi olisi jatkossakin kaksiosainen, mutta lomakausien rytmitys vain hieman erilainen.

Mallia voi ottaa vaikkapa länsinaapurista Ruotsista tai Euroopasta, jossa kevään korvilla on mahdollisuus parin viikon lomajaksoon. Pieni hengähdystauko voisi olla paikallaan meilläkin.

Oma vilpitön haluni on luoda kestävää kasvua suomalaiseen yhteiskuntaan yritystoiminnan edellytyksiä kehittämällä. Mahdolliset loma-ajan muutokset vaativat kuitenkin tarkan pohdinnan ja siihen liittyvien asioiden huolellisen perkaamisen koulujen, oppilaiden ja perheiden etu edellä.

Toisinaan päätösten kypsyttäminen vie aikansa. Uskon kuitenkin, että nyt on sopiva hetki asian vakavalle pohdinnalle. Toivon, että aiheeseen palataan viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa, ehkä jo ensi syksyn budjettiriihessä. Edistän omalta osaltani asian ripeää jatkoselvittämistä.

Suomi on täynnä toinen toistaan kauniimpia mansikkapaikkoja. Siksi haluankin vielä muistuttaa Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä käynnistämästämme haastekampanjan kotimaan matkailun lisäämiseksi.

Haastan jokaisen löytämään upeita paikkoja maastamme myös tänäkin kesänä. Samalla rakentava ja hyvin argumentoitu keskustelu lomien siirrosta jatkukoon vuolaana näin kesälomakauden kynnyksellä.

Mika Lintilä

elinkeinoministeri (kesk.)