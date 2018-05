Luomuvalvojasta kuoriutuu luomuvalmentaja

Helmikuu meni olympiahuumassa – olettaen, että tykkäsi seurata urheilua. Aasinsiltaa luomun ja urheilun välille on helppo rakentaa, sillä molempia yhdistää vahva luottamus itse toimintaan ja toimintojen tuloksiin.

Olympialaisissa urheilijalla on kovat paineet onnistua. Jo ennen kisojen alkamista paineita aletaan kasata urheilijan harteille – puhumattakaan kisojen aikaisista paineista.

Tuhannet silmäparit seuraavat tarkasti ponnistusta hyppyrin nokalla ja kaksoisfloppia luistelussa. Epäonnistumisiin ei ole varaa, sillä onnistumisen hetki urheilijalle on kauan odotettu ja vaatinut paljon harjoittelua.

Samaa onnistumista odottaa myös luomuviljelijä joka vuosi viljelemillään pelloilta. Suurta mediaseurantaa siitä ei tehdä – hyvää ja tuottoisaa satoa pidetään itsestään selvänä. Mutta mitäs sitten, kun luomuviljelijän pelloille sataa koko kesän vettä, kasvuolosuhteet ovat kurjat liian kosteuden ja kylmyyden vuoksi? Satoa ei vain tule.

Epäonnistumiset niin urheilijan kuin luomuviljelijän kannalta ovat harmillisia paitsi heille itselleen myös heitä seuraaville. Onnistumisen ilo on jaettu ilo, mutta myös epäonnistumiseen osallistutaan reilulla myötätunnolla silloin, kun epäonnistuminen johtuu jostain muusta kuin urheilijan tai viljelijän omasta tahdosta.

Milloin myötätunto muuttuu myötähäpeäksi? Silloin, kun hyvään ja parhaaseen lopputulokseen, voittajana maaliin -asenteeseen pyritään epäurheilijamaisin keinoin.

Reiluuden ja tasapuolisuuden varmistamiseksi niin urheilussa kuin luonnonmukaisessa tuotannossa tarvitaan valvontaa, jotta lopputuloksen aitoudesta voidaan olla varmoja. Valvonnalla varmistetaan tuotteen aitous ja se, ettei kiellettyjä aineita ole käytetty. Valvontatuloksilla osoitetaan, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu vaatimusten mukaisesti.

Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajia. Luomutilat kuuluvat elykeskusten valvontaan.

Mistä tunnistamme valvotun tuotteen? Kun ostamme vihreällä EU:n lehtimerkillä varustettuja tuotteita, tiedämme että tuote on viljelty, tuotettu ja valmistettu EU:n luomulainsäädännön mukaan.

Luomutuotteiden kysynnän kasvaessa kasvaa myös kilpailu markkinoilla. Hinnalla ja millä hyvänsä tavalla jokainen haluaa saada osansa kasvavista markkinoista.

Kuuluisa ”Isoveli valvoo”- termi on meille kaikille tuttu, ja moni koki sen ainakin ennen enemmän epämieluisana miinuksena kuin myötämielisenä plussana. Nykyään tämä ennen pelätty ”Isoveli” linkitetään osaksi yritystoimintaa, toiminnan varmentamista koko alkutuotannon ketjussa pellolta kuluttajan lautaselle.

”Isoveli” huolehtii siitä, että toiminta on tasapuolista ja rehellistä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Valvottavan määrän kasvaessa valvonnan muoto on yhä enemmän painottumassa riskiperusteiseen valvontaan: toisin sanoen valvotaan silloin kuin riski toimia sääntöjen vastaisesti on korkein.

Etelä-Savossa ja muissa elykeskuksissa luomuvalvontaa tehdään tasaisesti ympäri vuoden. Valtakunnantasolla tarkastettavaa riittää yli 4 600 tilalla. Etelä-Savossa vuosittaisen valvonnan käy läpi vajaa 270 tilaa.

Suunta on kasvava. Kevään luomukurssit ennustavat määrän vain lisääntyvän. Valvontaa ja siihen liittyvää byrokratiaa ei siis pidetä esteenä siirtymiselle luomutuotantoon.

Luomutarkastaja on odotettu vierailija tilalla – yllätyitkö? Nykyinen tapa tehdä luomuvalvontaa on urheiluun rinnastettaessa valmentavaa. Valvojasta valmentajaksi -malli on lähtöisin Evirasta johtaja Matti Puolimatkan työpöydältä. Sen työnimenä voitaneen pitää Agrodite 2025.

Uuden toimintamallin käyttöön ottaminen ja omaksuminen niin viranomais- kuin viljelijäpuolella tekee valvonnasta luonnollisen toimintatavan, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen toiminnan uskottavuus ja luotettavuus valtakunnallisesti.

Yksi mittari luotettavuudesta on viljelijän saama vuosittainen luomutodistus. Sitä kelpaa esitellä myös meille kuluttajille.

Toinen merkittävä mittari on uskolliset kuluttajat. Luomutuotteiden markkinakysynnän kasvaminen kertoo, että luomuun luotetaan – muutenhan kysyntää ja kasvua ei olisi.

Sama ilmiö on urheilun maailmassa: täydet katsomot kertovat siitä, että urheiluihmiset luottavat edelleen urheilijoiden suoritusten puhtauteen.

Voimme vahvistaa luomun kasvua kukin itsellemme sopivalla tavalla. Oikeilla valinnoilla olemme kaikki onnistujia.

Marja Pulkkinen

Maaseutuasiantuntija

Etelä-Savon elykeskus