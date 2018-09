380-vuotias Posti uudistuu yhteiskunnan mukana

Tällä viikolla tulee kuluneeksi tasan 380 vuotta siitä, kun Pietari Brahe perusti posti­laitoksen Suomeen vuonna 1638.

Vuosien saatossa Posti on muuttunut kirjeiden jakelijasta Suomen suurimmaksi posti- ja logistiikka-alan palvelu­yritykseksi, joka toimii nykyisin 11 maassa.

Viime vuosikymmeniin asti kirje oli kansalaisten, yritysten ja valtionhallinnon tärkein viestintäväline.

Kirjeiden ohella sanomalehtien kotiin jakelu alkoi yleistyä itsenäistymisen aikoihin.

Maaseudun Tulevaisuuttakin Posti on jakanut lukijoille lehden perustamisesta, vuodesta 1916 lähtien ja toivon, että näin tapahtuu myös pitkälle tulevaisuuteen.

Digitalisaation myötä Posti on kuitenkin pitkän historiansa käännekohdassa: sähköisen viestinnän lisääntyessä voimakkaasti ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa nopeasti päivittäiseen työhömme kuuluvat kasvavassa määrin pakettien ja tavaroiden kuljetukset, monenlaiset logistiikka­palvelut sekä yhä enemmän myös digitaaliset palvelut.

Yleispalvelun eli posti­merkillisten lähetysten osuus on enää alle viisi prosenttia jaettavasta määrästä.

Historiallisen rakenne­muutoksen takia Postissa on tehty viime vuosien aikana määrätietoista uudistustyötä. Olemme uudistaneet strate­giaamme, jossa on neljä päätavoitetta: pidentää paperisen viestinnän elinkaarta, menestyä verkkokaupassa, kehittää digitaalisia palveluita sekä uudis­taa palvelu­kulttuuriamme – Postin Oranssia – tuomaan asiakkaille entistä parempaa asiakas­kokemusta.

Vaikka paperipostin määrä valitettavasti jatkaa laskuaan, Posti pyrkii strategian mukaisesti säilyttämään paperisen viestinnän vahvana ja merkityksellisinä lähettäjille ja vastaanottajilleen niin pitkään kuin mahdollista.

Pidämme myös tärkeänä, että kansalaisilla säilyy edelleen mahdollisuus asioida yritysten ja valtionhallinnon kanssa postitse niin halutessaan.

Liian nopean digiloikan vakavat seuraukset ovat nähtävissä Tanskassa, jossa postimäärän rajun vähenemisen takia postinjakelu tapahtuu enää kerran viikossa.

Digitalisaatiota ei voi kuitenkaan pysäyttää ja uskomme sen tarjoavan paljon uusia mahdollisuuksia kuluttajille ja yrityksille.

Lisääntyvä verkkokauppa ja pakettiliiketoiminta ovat vasta trendikasvunsa alkuvaiheessa. Olemme vasta raapaisseet tämän mega­trendin pintaa.

Verkkokaupan ansiosta jokainen voi asuinpaikasta riippumatta ostaa maailmalta melkein mitä tahansa ja Posti toimittaa ne perille.

Haluamme vastata myös kuluttajien tarpeisiin nopeasta jakelusta aloittamalla verkkokaupan saman päivän paketti­toimitukset ja viikonloppu­toimitukset.

Suomalainen postimarkkina on tätä nykyään vapautunut täysin kilpailulle ja tämän vuoksi Postinkin on toimittava markkinaehtoisesti. Kirjeitä jakaa jo yli kymmenen jakeluyhtiötä eri puolella Suomea. Pärjätäkseen kilpailussa yksityisten jakeluyhtiöiden kanssa, Postin on toimittava yhtä kilpailukykyisesti kuin kilpailijansa.

Tämä on haastavaa, koska Posti jakaa postia myös haja-asutusalueilla, joissa postinjakelun kustannukset ovat keskimäärin yli kaksi kertaa kalliimmat kuin tiheään asutuilla alueilla.

Ainoana postina Pohjois­maissa Posti ei saa mitään julkista tukea. Päinvastoin olemme kahden vuoden aikana jakaneet sata miljoonaa euroa osinkoa valtio-omistajalle eli kaikkien veronmaksajien hyväksi. Toiminnan kannattavuus ja kilpailuneutraali sääntely turvaavat jatkon peruspostin ja lehtien jakelulle.

Postin voimavaroja ovat ammattitaitoinen henkilöstö, Suomen kattavin logistiikkaverkosto sekä laaja saavutettavuus kuluttajille ja yrityksille.

Käymme arkipäivisin noin kolmen miljoonan koti­talouden ja yrityksen luona. Posti on läsnä joka kunnassa ja palvelupisteiden määrä on kasvanut yli 1 600:een.

Postin pakettiautomaattiverkosto on Euroopan toiseksi laajin ja kasvatamme sitä edelleen.

Me Postissa juhlimme merkkivuotta työn merkeissä. Meitä on yhteensä noin 20 000 postilaista ja meillä on vakaa tahto kehittää palvelujamme entistä paremmiksi ja huolehtia suomalaisten suju­vammasta arjesta.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta. Jatkamme uudistumista yhdessä kanssanne ja yhteiskunnan mukana!

Heikki Malinen

toimitusjohtaja

Posti