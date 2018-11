Ikääntyneet tarvitsevat oikeanlaista tietotekniikkaa

Ikä ei ole tietotekniikan käytölle este. Mainio osoitus tästä on kaksi hyvin tuntemaani ikäihmistä, kumpikin yli 86-vuotiaita, toinen nainen, toinen mies. He aloittivat tietokoneen käytön vasta eläkkeelle päästyään. He käyttävät tietotekniikkaa sujuvasti, kun on sopivat välineet eli oikea tietokone suurilla, mekaanisilla näppäimillä.

Tietokoneen käyttötaito voimaannuttaa ja lisää maaseudun haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta. Itse asiassa tietokoneen käyttötaito on ikäihmiselle – varsinkin haja-asutusalueella asuvalle – jopa tärkeämpi kuin nuorelle. Sillä nuori pääsee palveluiden äärelle ja jaksaa seistä jonoissa. Tietokone mahdollistaa useimpien yhteiskunnan palveluiden käytön kotisohvalta käsin.

Ylen kesällä alkanut ”Nettiä ikä kaikki” -kampanja on hyvä, mutta käytettävän tekniikan tulisi olla sellaista, että se sopii ikäihmiselle – muuten ei päästä toivottuihin tuloksiin.

Älykännykkä tai pieniruutuinen tabletti ovat erinomaisia nuorille mutta eivät ikääntyneille. Niillä on tehty arvaamattoman paljon hallaa, koska kosketusnäyttö pienine kirjain- ja numerokuvakkeineen ei kerta kaikkiaan sovi ikäihmisen näkökyvylle ja jäykille sormille.

Mitä tietokoneella voi tehdä? Laskujen maksun ja tilisiirtojen ohella pystyy hoitamaan myös monia muita pankkiasioita. Samoin hoituvat useimmat toimisto- tai viranomaisasiat, kuten passin tai henkilökortin hakeminen, useimmat veroasiat, autoon tai matkustamiseen liittyvät asiat. Eli muutaman konstin opittuaan ei tarvitse lähteä mihinkään.

Lisäksi netin hakupalvelu päihittää kaikki tietosana­kirjat. Jos muistaa edes jonkin sanan siitä, mitä etsii, se löytyy. Netissä on myös klassista ja uskonnollista kirjallisuutta, ja hakukone etsii niistä sekunnissa sen kohdan, jota haluaa katsoa.

Voi myös etsiä lapsuutensa lempilaulun ja saada sen soimaan, samoin ilmaiseksi näkymään monet vanhat elokuvat. Televisio-ohjelmia voi netin kautta katsoa silloin kun itselle sopii, vaikkapa myöhäisen ilta­ohjelman vasta aamulla.

Sähköposti on mainio yhteydenpitotapa, lisäksi ystävät ja lapset voivat lähettää sen liitteenä perhekuvia tai filmejä. Sähköposti on ikäihmiselle turvallisempi kuin sosiaalinen media. Ei tarvitse pelätä, että mikään tieto tai kuva livahtaa epähuomiossa yleiseen jakeluun.

Kuvapuhelu tietokoneella on erittäin kätevä. Se on täysin ilmainen kaikkialle, ja samalla näkee keskustelukumppanin tai sen, mitä tämä haluaa näyttää.

Netin karttapalvelun ja street view -toiminnon avulla pääsee virtuaalisesti ”kävelemään” valitsemalleen kadulle kaikkialla maailmassa. Mahdollisuus ostaa tavaroita ja vaatteita netistä on tietysti maalla erityisen tärkeää.

Mainio ratto ikäihmiselle on myös muistelmien kirjoittaminen. Löytyy palveluita, joista tekemänsä kirjan voi tilata netin välityksellä, ja posti toimittaa sen kotiin.

Myös terveysasioissa netti on oiva apu. Kaikista tutkimuksista, leikkauksista ja sairauksista löytyy lääkäreiden yllä­pitämiä kuvauksia. Netistä voi katsoa saamistaan lääkkeistä myös niiden sivu­vaikutukset. Tämä auttaa paljon ikäihmistä, jonka on vaikea muistaa ja omaksua lääkärin vastaanotolla luettelemia asioita.

Lähitulevaisuudessa voi olla mahdollista ”käydä” lääkärin vastaanotollakin virtuaalisesti kotoa käsin ja saada tarvitsemansa sähköiset reseptit ja hoito-ohjeet. Näin ikäihminen säästyy terveyskeskusmatkan rasituksilta ja myös flunssa­tartunnoilta.

Ratkaisevaa ovat oikeat välineet. Ikäihmiselle paras voisi olla seuraava järjestely.

Kannettava tietokone, ­(”läppäri”) jonka näyttönä kotona toimii siellä useimmilla jo oleva suuri, 40–50-tuumainen televisio. Läppäri on kytketty erillisnäppäimistöön, jossa on suuret, mekaaniset näppäimet. Silloin voi tosi mukavasti työskennellä kotisohvalla, ja netistä otettu filmi tai televisio-­ohjelma näyttää ihan siltä kuin se tulisi suoraan televisiosta.

Kameraksi kannattaa ostaa kunnollinen, tasku­kokoinen digikamera (päihittää kaikki älykännykkäkamerat). Johdolla kuvat on helppo siirtää tietokoneelle katseltavaksi suuressa koossa televisiosta. Kameralla voi kuvata myös vanhat valokuvat albumeistaan edelleen lähetettäväksi.

Tiedän monta ikäihmistä, jotka ovat saaneet paljon hupia valokuvauksesta. Käsittääkseni joka kylästä löytyy mikrotukihenkilö, joka auttaa kyseisten laitteiden hankinnassa, ja häneltä voi myös ostaa muutaman opetustunnin.

Tietotekniikan edut ikäihmiselle ovat niin rajattomat, että niitä on vaikea edes kuvata.

Jaakko Larjola

professori emeritus