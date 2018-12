Mitä teit tänään maaseutuyrittäjän hyväksi?

Eduskuntavaalit ovat nurkan takana. Puolueet ja etujärjestöt esittelevät kilvan tavoitteitaan. Tällä kertaa huomio kiinnittyy etenkin kahteen kokonaisuuteen: ilmastonmuutokseen sekä yrittäjyyden edistämiseen.

Taloudella on mennyt viime aikoina hyvin. Yrittäjyys ja vientiteollisuus vetävät perinteisesti talouden kasvua.

MTK:ssa yrittäjyyden edistäminen on keskeinen tavoite. Yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa on esitelty yrittäjyyttä edistäviä uudistuksia laidasta laitaan, tiestön kunnosta verotukseen ja sääntelyn keventämisestä työllistämisen helpottamiseen.

Vaalien lähestyessä helposti lietsotaan eri leirien politiikkaa. Toivottavasti näin ei käy, koska yrittäjän etu on myös työntekijän etu ja päinvastoin. Kasvava yritys tarjoaa töitä, vaikeuksiin joutuvassa yrityksissä myös palkansaajan on vaikea olla. Hyvinvoiva työntekijä puolestaan on yrityksen tärkein resurssi.

Yrityksiä syntyy, kasvaa, yhdistyy ja lopettaa. Nuorten joukossa yrittäjyyshaaveet ovat ennätyksellisen korkealla. Hyviä ideoita yrittäjyyden aloittamiseksi on hurjasti. Miten ideasta pääsee käytäntöön tai aloitetun yrittäjyyden saa kasvuun? Aloittamisen pitäisi olla helppoa ja apua saatavilla.

MTK on mukana rakentamassa kasvuyrittäjille useita eri reittejä. Jo vuosia toiminut maaseudun kasvupolku saa jatkoa, ja mukaan voi hakea tammikuun puoliväliin saakka. MTK sekä muut kumppanit tarjoavat Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolun 30:lle maaseudusta kasvu­potentiaalin saavalle yritykselle.

Mielenkiintoinen uusi avaus on kansainvälisen Founder Instituutin Food Founder Programme. MTK lähti mukaan mahdollistamaan ohjelmaa, josta lupaavimmat ideat voivat ponnistaa kansainvälisille markkinoille saakka. Ohjelmaan voi hakea mukaan joulukuun puoliväliin saakka.

Ruokainnovaatioiden lisäksi MTK haluaa ohjelmassa kannustaa erityisesti kansainväliseen kasvuun pyrkivien maatalousteknologian innovaatioiden syntyyn.

Kansainvälistyminen ja vientimarkkinat ovat monelle yritykselle jo ensimmäinen tavoite. Verkkokauppa ja reaaliaikaisuus tuovat yritykselle vientimarkkinat napin painalluksen päähän.

MTK:n organisoima Suomen pääyhteistyökumppanuus Berliinin vihreällä viikolla tammikuussa tuo Saksan markkinat mukaan lähtevien ulottuville. Tulevina vuosina maaseudun vientiä MTK:ssa edistää vasta aloittanut järjestön ensimmäinen vienti­johtaja.

Toivottavasti kevään poliittinen keskustelu pysyy tolkullisena.

Viime keväänä parlamentaarinen yritystukityöryhmä ei pystynyt esittämään ratkaisuja yritystukien tulevaisuudeksi. Lopputulos jätti kattilaan varmasti painetta ja pahimmillaan populistinen yritystukikeskustelu ryöpsähtää taas käyntiin.

Ennen kuin kukaan esittää vaatimuksia yritystukien leikkaamisesta, toivoisin hänen perehtyvän asiaan.

Heitot vaikkapa yrittäjävähennyksen poistamisesta tai pääomaverotuksen kiristämisestä olisivat myrkkyä tulevaisuuden yrittäjyydelle. Samaten on hyvä huomata, että julkisessa yritystukikeskustelussa teeman alle on kasattu vaikka mitä. Sieltä löytyy niin EU:n maatalouspolitiikkaa kuin eläinlääkäriautoja sekä energiatukia ja yrittäjävähennystä.

Päätöksentekijöiden voisi olla hyvä asettua hetkeksi start­up- tai pk-yrittäjän asemaan. Tuleville kansanedustajille varmasti löytyy oma kummiyritys sekä maa- ja metsätaloudesta että muusta maaseutuyrittäjyydestä.

Päivä yrityksen kanssa varmasti näyttäisi, millaista on yrityksen arki. Toisaalta näännyttävä sääntely ja erot siinä, miten eri yritysmuotoihin suhtaudutaan voivat olla aluksi shokki. Toisaalta taas yrittäjien into sekä heitä auttavien asiantuntijoiden pyyteetön halu auttaa antaa uskoa tulevaisuuteen.

Tuntemalla yrittäjän arjen voi päätöksentekijä tehdä oikeasti yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä. Tulevina vuosina näitä päätöksiä tehdään ainakin neljällä tasolla: EU:ssa, Suomessa, maakunnassa ja kunnassa.

Kunnianhimon tason pitäisi olla, että EU on paras maanosa ja Suomi on paras maa yrittäjille. Suomessa pieni kilvoittelu yrittäjämyönteisimmästä maakunnasta ja kunnasta olisi tervetullutta.

Maaseudun yrittäjyyden edistäminen on myös parasta ilmastotyötä. Maa- ja metsä­talous sekä elintarvike- ja metsäteollisuus ovat niitä toimialoja, jotka voivat sitoa hiiltä ilmakehästä ja suoraan vähentää fossiilisten raaka-­aineiden käyttöä. Tulevien vuosien voittava yhdistelmä onkin vääjäämättä maaseudun kasvuyritys.

Jos haluat olla rakentamassa menestyvää Suomea, kysy itseltäsi: ”Mitä voisin tänään tehdä maaseutuyrittäjän hyväksi?”

Marko Mäki-Hakola

Elinkeinojohtaja

MTK