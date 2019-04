Alkoholikeskustelun avainsana on vastuullisuus

Kun panimoteollisuus puhuu alkoholia sisältävistä juomista, haluamme olla alana erityisen vastuullisia.

Tunnistan ja ymmärrän hyvin ristiriitaiset tunteet, joita alkoholikeskustelu herättää. Henkilö, joka on elämässään itse tai läheistensä kautta kohdannut alkoholismia, ei muistele lämmöllä viikonlopun saunahetkiä, joihin on liittynyt myös saunaolut.

Sen sijaan, että syytämme asiasta yksittäisiä tuotteita tai niiden saatavuutta, meidän tulisi mieluummin puuttua pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin.

Vaikka lopettaisimme kaiken alkoholia sisältävien juomien myynnin vähittäis­tavarakaupoissa, emme kykenisi ratkaisemaan pohjimmaista ongelmaa eli yksittäisen henkilön pahaa oloa. Siihen me tarvitsemme yhteiskuntana laajempia hartioita ja moni­ammatillista tukea.

Viime vuoden maaliskuun alussa voimaan astunut alkoholilainsäädännön muutos aiheutti voimakasta yhteis­kunnallista, ehkä polarisoitunuttakin, keskustelua.

Tyytyväisenä voidaan todeta tilastojen todistavan suomalaisten juomatapojen muutoksesta. Alkoholin kulutus Suomessa on viime vuosikymmeninä vähentynyt, ja trendi näyttää edelleen laskevan.

Viime vuonna olutta ja siideriä myytiin yhteensä 12,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin edellisvuonna.

Erityisesti voimme iloita nuorten juomatottumusten radikaalista muutoksesta. Päihteettömyys ja alkoholin kohtuullinen käyttö ovat tätä päivää.

Toki nuorten osalta ongelmia aiheuttavat entistä enemmän muut terveyteen vaikuttavat seikat, kuten liikkumattomuus ja esimerkiksi huumeiden lisääntynyt käyttö.

Koska juomatottumukset ovat selkeästi muuttuneet, olisi hyvä, että keskustelisimme myös vastuullisuudesta suomalaisen toimialojen ja työpaikkojen suhteen.

Kotimainen panimoteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa.

Panimot työllistävät suoraan noin 1 700 henkilöä ja välillisesti esimerkiksi ravintoloissa, kuljetusalalla ja maataloudessa noin 26 000 henkilöä.

Jotta voimme jatkossakin säilyttää vahvan kotimaisen tuotannon sekä turvata vahvan ja elinvoimaisen suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden alan, meidän on kyettävä havaitsemaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja uskallettava puuttua niihin.

Mietojen juomien, kuten oluen ja siiderin, verotus pitäisi ensimmäisessä vaiheessa laskea vuotta 2018 edeltävälle tasolle. Tämä on oikeudenmukaisuuskysymys myös kuluttajalle. Erot eurooppalaisella tasolla eivät voi säilyä näin suurina.

Jotta kotimainen olut- ja panimokulttuuri voi kehittyä, meidän on pitkällä aikavälillä tavoiteltava EU-maiden keskitasoa oluen verotuksen osalta.

Meidän on myös jatkuvasti ja tarkasti seurattava verokehitystä Virossa ja pyrittävä minimoimaan matkustajatuontia. Viron vaalit voittanut reformipuolue on ilmoittanut laskevansa oluen veroa.

Merkittävä epäkohta alkoholiverotuksen osalta on myös verotuksen ohjaavuus väkeviin juomiin. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa viiniä verotetaan tuntuvasti vähemmän kuin olutta. Tämä on minusta iso epäkohta enkä näe sille perusteita.

Oluen valmistukseen liittyy katkeamaton arvoketju ohrapellolta aina kuluttajille asti. Myös teollisuuden käyttämät alumiinitölkit valmistetaan Suomessa. Viinit ovat tuontitavaraa, väkevistäkin juomista merkittävä osa.

Veropolitiikassa on huomioitava kotimaisen arvoketjun merkitys ja ohjausvaikutukset sekä terveysvaikutukset. Tällä hetkellä sitä ei Suomessa tehdä.

Myös virvoitusjuomien sekä kivennäisvesien valmistevero on Suomessa EU-maiden huippua. Minusta tämä sisältää niin ikään ison epäoikeudenmukaisuuden.

On hämmentävää, että kivennäis- ja lähdevettä sekä kotimaisia tuoremehuja verotetaan, mutta muita lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita ei. Lisättyyn grammamääräisen sokeriin perustuva vero olisi tasapuolinen ja vastaisi paremmin terveysargumentein perusteltua tavoitetta.

Pienikin otettu askel voi olla arvaamattoman työläs, mutta usein se on sitäkin tärkeämpi kokonaisuuden kannalta.

Tämä pätee niin elämässä yleensä kuin poliittisessa päätöksenteossa sekä sen vaikutuksen piirissä oleviin elinkeinoelämän toimialoihin.

Riikka Pakarinen

toimitusjohtaja

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto