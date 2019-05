Bioteknologia hiertää EU:n ja USA:n kauppasuhteita

Uudelta EU-parlamentilta haetaan uskallusta muuttaa EU:n kauppapolitiikan linjaa. WTO:n olemassaolo on uhattuna, kun USA on jumiuttanut tuomarinimitykset. Kiina, USA ja EU pitävät yllä kolmiodraamaa, jossa USA pitää autotulleja pelinappulana tasapainottaakseen kauppavajettaan. EU:n maataloustuotevienti on nyt neljättä vuotta kasvussa.

Kun monenkeskiset neuvottelut ovat olleet vaikeuksissa, kauppasuhteita on kehitetty kahdenvälisissä neuvotteluissa. EU on ollut erityisen aktiivinen kauppadiplomatiassaan, ja nyt painopistettä on siirretty sopimusten sisällölliseen toteuttamiseen.

USA on pyrkinyt kauppapolitiikalla paikkaamaan teollisuutensa kilpailukykyä. Vaikka USA:n talousluvut näyttävät ainakin vielä hyviltä, nopeat ja arvaamattomat käänteet leimaavat maan nykyistä toimintaa.

Tilanne on päinvastainen Kiinassa. Kun Kiinan toimintaa arvioidaan, pitää aikajänne olla vähintään 50 vuotta.

Kiinan ja USA:n välinen nokittelu karkasi käsistä, kun Kiina ei osoittanut minkäänlaista epävarmuutta asettaessaan vastatoimia USA:n teräs- ja alumiinitulleille. Ison laskun USA:n politikoinnista maksoivat USA:n soijanviljelijät.

Komission puheenjohtaja Junckerkin pääsi viime kesänä tekemään diiliä presidentti Trumpin kanssa, kun soijan tuontimäärät olivat tuplaantuneet USA:n soijan hinnan romahdettua. Teräs- ja alumiinitullit kärjistyivät autojen ja auton osien sanktiotullikeskusteluihin. Tullien voimaantuloa lykättiin, mutta tilanne ei ole ohi. USA:lle auton osat ovat tuttu sanktiokohde, jota he käyttivät vauhdittamaan NAFTA-sopimuksen päivittämistä USMCA-sopimukseksi.

Maatalous ei ole EU:n mielestä asialistalla USA:n kanssa käytävissä keskusteluissa. USA:ssa on päinvastainen käsitys neuvotteluagendasta. Säädösyhteistyö joka tapauksessa jatkuu, ja varmasti USA:lla on haluja tuoda elintarvikeasioita myös säädösyhteistyöhön.

Hormonivapaan naudanlihan kiintiö muodostettiin WTO-paneelin tuomioiden jälkeen korvaukseksi USA:n tuottajille.

WTO:n pelisääntöjen tulkinnan mukaan tuontia ei pitäisi rajoittaa, jos lopputuotteessa ei ole havaittavissa mitattavia eroa. Nyt kiintiö on valunut Uruguaylle ja Australialle. USA ei ole pystynyt käyttämään kiintiötä, kun EU-vienti ei ole ollut riittävän houkuttelevaa kotimarkkinoidenkin vetäessä. USA haluaisi nyt palauttaa kiintiön omaan käyttöönsä.

Gmo on EU:lle vaikea kysymys ja USA:n maatalouslobbylle neuvotteluiden tärkein asia.

Europarlamentti on ollut viimeisenä takalukkona varmistamassa, ettei uutta teknologiaa oteta eurooppalaisessa viljelyssä käyttöön. Jäsenmaissa gmo-lajikkeiden viljely on joutunut ruokapopulismin kohteeksi samaan aikaan kun samoja lajikkeita saa tuoda sisämarkkinoille. Sivutuotteena myös uudet jalostusmenetelmät ovat joutuneet tarpeettoman kritiikin kohteeksi.

EU:n tavoitteena ovat monenkeskiset sopimuspohjaiset kaupankäynnin raamit WTO-tasolla. Valitettavasti Nairobin kokouksen jälkeen ei ole juuri edistytty. WTO:n on samalla ajautumassa kriisiin, kun sen tärkeimpiä toimintoja oleva riitojenratkaisu uhkaa pysähtyä tuomarien puutteeseen. Riidan takana on USA:n blokkaamat nimitykset, kun riitojen ratkaisupaneelin suositukset eivät ole olleet USA:n mieleisiä eivätkä tarpeeksi nopeita.

EU on saanut neuvoteltua viimeisten vuosien aikana useita merkittäviä kauppasopimuksia. Voimaansaattamisvaiheessa ovat Kanadan kanssa neuvoteltu CETA sekä sopimukset Japanin, Vietnamin ja Singaporen kanssa. Poliittisesti lähes valmiita sopimuksia on Meksikon, Chilen ja Mercosur-maiden kanssa.

Lisäksi neuvottelujen alla ovat Uusi-Seelanti-, Australia- ja Indonesia-sopimukset. Maatalouden kannalta näistä haasteellisimpia ovat Mercosur, Uusi-Seelanti ja Australia, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä maataloustuotteiden tuottajia.

Vastavuoroisesti esimerkiksi Uusi-Seelanti ei tarjoa kuin hyvin pienet kuluttajamarkkinat vastineeksi.

Iso-Britannian kanssa kauppaneuvottelut alkavat heti, kun britit saavat päätettyä, mitä brexitin kanssa haluavat tehdä.

Komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota kauppasopimusten toimeenpanoon. Monessa tilaisuudessa komissio on pyytänyt toimijoilta esimerkkejä toteutumattomista lupauksista. Muun muassa Kanada on aktiivisesti rakentanut uusia kaupan teknisiä esteitä, jotta sovittuja viennin avauksia ei toteutuisi.

Japanin sopimuksessa on hiottu yksityiskohtia, jotta sopimukset tavoitteet toteutuisivat käytännössä. Japanin sopimukseen komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota ja avannut helpdeskin auttamaan yrityksiä hyödyntämään sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia.

Juha Ruippo

johtaja

MTK

