Väestökehitys aiheuttaa monenlaisia ongelmia

Monella maalla on ongelmia oman väestökehityksensä kanssa. Kiinan piti korjata aikanaan asiaa ottamalla käyttöön yhden lapsen politiikan. Samanlaisia ongelmia on ollut ja on edelleenkin joillakin kehit­tyvillä mailla. Lapsia syntyy enemmän kuin valtio pystyy ruokkimaan.

Virolla on ollut ongelmana alhainen syntyvyys ja sama ongelma on meilläkin. Väki vanhenee ja vähenee. Vastaava pulmallinen tilanne taitaa olla Unkarillakin.

Venäjällä väestön vanheneminen ja väheneminen on todella suuri ongelma. Se alkoi jo silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. Kommunismista irtautunut maa ei enää pystynyt estämään kansalaistensa maasta poistumista, ja samalla muualle meni myös suuri määrä varallisuutta.

Palvelin strategian tutkijana 1980-luvulla. Tehtäviini kuului silloin muun muassa laatia arviota Israelin väestö­kehityksestä. Siellä tilanne oli kehittynyt sellaiseksi, että varsinaisen Israelin alueella juutalainen väestönosa alkoi olla vähemmistönä. Tilannetta pahensi vielä, että arabiväestön syntyvyys oli huomattavasti suurempi kuin juutalaisten.

Aloittaessani neuvonantajana Virossa 1990-luvun alussa kertoivat virolaiset yhdeksi väestöongelmakseen sen, että Viron venäläisten lisääntyminen oli suurempaa kuin Viron virolaisten. Totesin virolais­veljilleni siihen, että sen he saavat korjata itse. Minä en niihin talkoisiin osallistu.

Israel-tutkimukseni osoitti kiistatta, että juutalais­väestön vähenemisongelma oli todellinen. Kun syntyvyyslukuja arvioi, saattoi hyvin helposti todeta, että parissa vuosi­kymmenessä Israelin rajojen sisällä olisi merkittävä arabi­valtio ja juutalaiset olisivat kiistatta vähemmistönä omassa maassaan.

Israel toteutti merkittävän exoduksen 1980- ja 1990- luvuilla. Silloin juutalaisia palasi Israeliin suuria määriä. Muun muassa Itä-Euroopasta ja hajoavasta Neuvostoliitosta tuli maahan paljon ihmisiä.

Olin jonkun kerran todistamassa tätä Tel Avivin lento­kentällä. Muistan hyvin, kuinka Romaniasta tuli iso jumbojetti täynnä matkustajia, ja nämä eivät olleet turisteja vaan ”kotiin” palaavia juuta­laisia. Luin lehtiuutisen Neuvosto­liitosta Israeliin muuttaneista muusikoista. Joukossa oli 70 ensiviulun soittajaa.

Israelin sotaväki – Israeli Defence Force – perusti silloin venäjänkielisen erikoisjoukko- osaston. Maahan tulleiden sotilaallisetkin taidot hyödynnettiin.

Pesetin kerran autoni, ja sen pesi käsin Neuvostoliitosta Israeliin muuttanut lääkäri. Maahanmuuttajat asettuivat työelämään, mutta kaikki eivät heti päässeet koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Israelin kaupunkien katukuvassa exodus näkyi siten, että valkoihoisten lisäksi siellä oli runsaasti tummaihoisia. En ole tietoinen, mikä on Israelin väestötilanne tänään, mutta uskoisin juutalaisten olevan taas selvä enemmistö.

YK-arviot esittävät, että Venäjän väkiluku olisi vuonna 2050 noin 11 miljoonaa pienempi kuin nyt. Synkimmissä arvioissa ennustetaan jopa 25 miljoonaa nykyistä – 146 miljoonaa – vähäisempi väkiluku.

Syyt ovat samat kuin Suomessakin. Syntyvyys on alhainen, ja tilanne huonontuu, kun lastenhankkijoita on aikaisempaa vähemmän.

Kannattaisiko presidentti Vladimir Putinin koittaa samaa kuin Israel teki 1980- ja 1990-luvuilla eli houkutella maasta muuttaneita takaisin Venäjälle. Asiaa parantaisi vielä, että kotiintulijat kotiuttaisivat myös ne valuuttamiljardit, jotka aikanaan siirtyivät länteen. Väestömäärä kasvaisi ja valtion talouskin korjaantuisi.

Venäjällä on kautta aikain toteutettu väestön pakkosiirtoja. Ei-toivottuja lähetettiin aikanaan Siperiaan. Myöhem­min väestösiirtoja tehtiin maksamalla syrjäisille alueille muuttaneille korkeampia palkkoja sekä lupaamalla muitakin etuja. Näitä kaikkia konsteja kannattaisi ainakin kokeilla. Lisäksi tietenkin pitäisi jakaa äitiyspakkauksia ja tukea vanhempia vapailla ja muilla eduilla.

Monilla mailla on omat väestö­ongelmansa. Toisilla väestö kasvaa liian nopeasti ja toisilla taas väki vähenee, ja siitä aiheutuvat vielä suuremmat ongelmat kuin väestön liikakasvusta.

Afrikan väestönkasvun pelätään aiheuttavan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä pakolaistulvia Eurooppaan. Pohjoinen Suomikaan ei taida jäädä silloin sivuun. Suomi saa tai joutuu ottamaan vastaan pakolaisia.

Perheen perustamisen pitäisi tapahtua suunnitelmallisesti. Valtion väestökehityksessä tarvitaan vielä suurempaa suunnitelmallisuutta. Israel ja Venäjä ovat tästä selvinä esimerkkeinä. Väki­määrä ei saa laskea liian alhaiseksi.

Kiina taas on esimerkki siitä, että liiallinen väestökasvu voidaan saada oikealle tasolle.

Lauri Väättänen

yleisesikuntaupseeri

Toisilla väestö kasvaa liian nopeasti ja toisilla taas väki vähenee.