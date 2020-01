Ilmastosiirtymän pitää olla tasapuolinen ja reilu

Euroopan komission uudessa vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal) aiotaan tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ohjelmassa pyritään ilmasto­siirtymään, joka on sekä eettinen välttämättömyys että taloudellinen mahdollisuus.

Meidän on uudistettava tuotanto- ja kulutustapojamme, jotta voimme paremmin suojella ihmisten terveyttä, tukea hyvinvointia ja turvata planeettamme tuleville sukupolville. Muuta mahdollisuutta ei ole, koska muuta maapalloa ei ole.

Euroopan unioni on viime vuosikymmeninä osoittanut, että hiilidioksidipäästöjen ja talouden kasvun välinen yhteys on mahdollista purkaa.

Pitkällä aikavälillä hyödymme kaikki siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen. Lyhyellä aikavälillä siirtymä vaatii kuitenkin mittavia panostuksia ja suuria suunnanmuutoksia niiltä alueilta, jotka ovat erityisen riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Tämän vuoksi Euroopan komissio esittää oikeuden­mukaisen siirtymän mekanismia, johon kuuluu myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Haluamme, että energia- ja ilmastosiirtymä on reilu ja tasapuolinen. Tämä on myös keino viedä ajatusta eurooppa­laisesta solidaarisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta käytäntöön.

Kaikilla mailla ja alueilla ei ole muutoksessa samoja lähtökohtia.

Tällä hetkellä sadat tuhannet työpaikat ja monet kotitaloudet ovat edelleen riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja hiili-intensiivisistä teollisuusprosesseista. Näin on esimerkiksi hiilikaivos- ja terästeollisuudessa.

EU:n 276 alueesta 108:lla on hiili-infrastruktuuria, ja noin 237 000 ihmistä työskentelee hiileen liittyvissä toiminnoissa. Hyvin merkittävä määrä työpaikkoja liittyy myös turpeenottoon ja öljyliuske­teollisuuteen.

Jos onnistumme ilmastoneutraaliustavoitteessamme, voimme merkittävästi vähentää myös kaupunki-ilman epäpuhtauksista johtuvien kuolemien määrää. Tällä hetkellä epäpuhtauksista aiheutuviin sairauksiin menehtyy ennenaikaisesti 400 000 ihmistä vuodessa.

Meidän on kiinnitettävä paljon huomiota siihen, että kaikki pysyvät siirtymässä mukana.

Siirtymän ja tarvittavien muutosten rahoittamisessa mukaan tulee uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Tarkoitus on tukea esimerkiksi siirtymässä työpaikkansa menettäviä ja toisaalta myös auttaa muutoksessa olevia löytämään siirtymän tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Yksi tapa auttaa on luoda uudelleenkoulutusmahdollisuuksia niille, joilta siirtymä uhkaa viedä työpaikan. Lisäksi voidaan esimerkiksi vauhdittaa työpaikkojen luomista uusiin vihreään talouden toimintoihin ja investoida sähköistettyyn julkiseen liikenteeseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto koostuu EU:n budjetista tulevista varoista, mutta myös täysin uudesta rahoituksesta. Rahastosta voidaan myöntää avustuksia talouden monipuolistamiseen ja työntekijöiden uudelleenkoulutukseen.

Tarkoitus on sysätä liikkeelle myös yksityistä rahoitusta, jolla autetaan luomaan uutta taloudellista toimintaa saastuttavien toimintojen tilalle. Euroopan investointipankin kautta rahasto myöntää paikallistoimijoille edullisin ehdoin lainoja vihreiden hankkeiden rahoittamiseksi. Näiden rahoitusmuotojen odotetaan yhdessä saavan aikaan vähintään sadan miljardin euron investoinnit siirtymän aikaansaamiseksi.

Euroopan unionin lähtökohta on, että meidän hyvinvointimme on suorassa yhteydessä myös muiden hyvinvointiin. Solidaarisuudessamme on siis kyse valistuneesta omasta edusta.

Näinä myllerryksen aikoina on selvää, ettei mikään valtio pysty selviytymään yksin aikamme suurista haasteista.

Vihreän kehityksen ohjelmalla EU näyttää esimerkkiä siirryttäessä kohti ilmastoneutraaliutta ja uutta vihreän kasvun strategiaa.

Meillä on taidot, osaajat ja teknologia. Nyt meillä on myös mekanismi, jonka avulla voimme pitää kaikki mukana muutoksessa luomassa vaurautta, hyvinvointia ja ilmaston kannalta kestävämpää tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Frans Timmermans

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja

Elisa Ferreira

EU:n koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari

