Saako omia lapsia hoitaa?

Poliitikot ovat kiivailleet lasten hoidosta viikon ajan. Kaikki sai alkunsa peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) vihellettyä perhevapaauudistuksen valmistelun poikki. Kokoomus kävi hallituskumppaninsa kimppuun nopeasti ja suunnitellusti.

Kokoomuksen ensi asteen hyökkääjä oli opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka totesi keskustan vesittävän samalla naisten tasa-arvon, modernin työelämän vaatimukset sekä työllisyyden. Valtiovarainministeri ja puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo synkisteli toisessa aallossa hallitustaipaleen heikentyneillä näkymillä.

Keskustan puolustus jäi alkuvaiheessa Saarikon kontolle. Hänen perusviestinsä oli hankkeen kariutuminen rahan puutteeseen. Rahaa olisi hänen mukaansa tarvittu 100 miljoonaa euroa.

Sekä Saarikolla että Grahn-Laasosella oli kannoilleen hyvät perustelut. Varsinaisesti kysymys oli kuitenkin toisesta asiasta ja eräänlaisesta politiikan klassikosta, kotihoidon tuesta.

Kysymys on myös arvoperusteinen. Keskustan kehittämä kotihoidontuki edustaa monien mielestä hyvää valinnanvapautta. Se on eräänlainen vaihtoehto subjektiiviselle päivähoidolle. Ajattelutapa ei ole vieras monille kokoomuslaisillekaan, joiden mielestä kodeilla olisi oltava oikeus hoitaa omia lapsiaan pidempään ilman tarvetta "laitosmaiseen" päivähoitoon, jonka alkukotia on etsitty sosialistisesta Itä-Saksasta asti.

Keskustan ja lämpimästi kotihoidontukeen suhtautuvan sinisen eduskuntaryhmän taholta onkin ihmetelty, miksi valinnanvapaus tässä suhteessa ei kokoomukselle käy, vaikka se moniin muihin tarkoituksiin sitä ajaa.

Moni tavallinen kansalainen onkin ymmällään poliitikkojen ja eturyhmien kärkkäydestä. Oppositio ilakoi hallituksen jäsentenvälisistä ja muistutti naisten tasa-arvon kärsivän, jos isien osuutta lasten hoitovastuusta ei saada lisättyä. Tämäkin voi olla totta, mutta kotihoidontuen mahdollisuuteen sekään ei vaikuta.

Naisten työvoimasta kiinnostunut EK ja palkkaan sidottuja sosiaalietuuksia kannattava SAK ovat myös antaneet monen muun etujärjestön kanssa avustavan kätensä perhevapaauudistuksen suunnitteluun.

Seuraava hallitus saa uudistuksen taas eteensä. Loppujen lopuksi asia on arvopohjainen. Kysymys on siitä, uskalletaanko vanhemmille antaa mahdollisuus itse valita tapa, joilla he lapsiaan hoitavat.

Voivatko vanhemmat itse arvioida, laittavatko lapsensa päiväkotiin uskoen sen olevan jälkikasvulleen kotia virikkeisempi paikka kasvaa ja kehittyä? Samalla vanhemmat voisivat aivan itse arvioida, millä tavalla kotihoito heikentää heidän mahdollisuuksiaan työuran tekemiseen ja eläkkeensä kartuttamiseen.

Nykyistä järjestelmää on varmasti syytä kehittää miesten ja naisten välisen tasa-arvon parantamiseksi. Samalla olisi rehellistä sanoa, että se maksaa. Siitäkin huolimatta, että kotihoito on usein muuta päivähoitoa edullisempaa yhteiskunnalle.

Lasten hoitaminen kotona on monille vanhemmille kysymys, joka ei riipu keskustan, kokoomuksen, EK:n tai muidenkaan kannasta. Hyvä mahdollisuus siihen on tarjottava sitä haluaville. Kotihoidon tuki on sellainen.