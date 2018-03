Mikä ammatti antaa leivän jatkossa?

Tänään alkaa nuorilla jälleen suurten elämänvalintojen aika. Korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomenkielisen koulutuksen haku käynnistyi 14. maaliskuuta ja jatkuu 28.3. saakka.

Jälkeenpäin on helppo päätellä, että tämä tai tuo toimiala olisi kannattanut valita ja tähän ammattiin olisi kannattanut kouluttautua. Koulutus- ja ammatinvalintaan liittyy aina epävarmuutta, kuten talouden ennustamiseen yleensä.

Intuitiota, kutsumusta ja sisäistä paloakin kannattaa näiden 16–20-vuotiaiden seurata siinä kuin oppilaan ohjauksen, opon, neuvojakin.

Ajan riento on kiivas. On todennäköistä on, että yhteen ammattiin opiskelu ei kanna läpi työuran. Elämän mittainen opiskeluputki ei ole pelkkä klisee. Löydämme itse kukin toisemme yhä uusilta kursseilta ja täydennysopinnoilta.

Tai kokonaan uusista ammateista, kun työelämän rakenteet muuttuvat nykyistä tahtia.

Muutamia perustotuuksia ja tienviittoja voi kuitenkin seurata ja panna vähintään merkille. Ensinnäkin: kouluttaudu. Koulutus on avainsana ja varmin vakuutus työttömyyttä vastaan.

Työ ja työyhteisötkin kouluttavat, kunhan pääset ensin peremmälle työelämään kesätyön, oppisopimuksen tai lyhyemmänkin määräaikaispestin kautta.

Ammatinvalinnassasi ole koneita edellä. Automatisaatio ja robotisaatio korvaavat toistuvaa, raskasta rutiinityötä.

Aasian rikkain mies ja Alibaba-verkkokaupan perustaja Jack Ma kysyi tammikuun talouskonferenssissa Sveitsin Davosissa, voivatko ihmiset ylipäätään olla tietokoneita ja robotteja parempia?

Tietokone on aina sinua älykkäämpi. Siksi nuorille pitäisikin opettaa asioita, joita koneet eivät opi. Näitä ovat Jack Man mukaan arvot, itsenäinen ajattelu, tiimityö ja toisista huolehtiminen.

Pehmeitä arvoja, sporttia, taidetta ja musiikkiakin. Luovuutta, jota ei binäärikoodattu kone opi.

Ole koneita edellä ja hankkiudu pois rutiininomaisista töistä tehtäviin, jotka vaativat ajattelua ja luovuutta, opasti Suomen Pankin ennustepäällikkö Juha Kilponen Maaseudun Tulevaisuuden koulutusteemanumerossa vuosi sitten.

Ohje on käypä edelleen.

Entä ne nousevat ja laskevat toimialat tulevaisuudessa?

Viime vuosina kaupan ala on kuulunut eniten työllisyyttään kasvattaviin toimialoihin. Ei enää jatkossa, ennusti Kaupan liitto vastikään.

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon määrän ennustetaan kasvavan lähivuosian prosentin–pari, mutta työllisyys pienenee prosentilla tai kahdella. Liikevaihdon kasvu ei enää automaattisesti luo työpaikkoja.

Automaattikassat yleistyvät. Toisaalta, kauppakin voi brändätä itsensä hyvällä ja inhimillisellä palvelulla.

Rakentaminen on suhdanneherkkä ala. Nousut ja laskut toistuvat. Juuri nyt toisen asteen koulusta valmistuvat rakennusammattilaiset pestataan työmaille sitä mukaa, kun valmistuvat.

Ruoka, ravinto, elintarvikkeet – eivät mene muodista. Ihmisen pitää syödä jatkossakin. Ravintotottumukset kuitenkin muuttuvat.

Osaajaa tarvitaan huomenna. Pidä huolta osaamisestasi, nuori.

Ja kuuntele myös sydäntäsi. Yleensä sellaiset työt ja opinnot valmistuvat, joista olet aidosti kiinnostunut.