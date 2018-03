Kaupan päivässä muistettiin tuottajaa

Kaupan päivästä on muodostunut merkittävä suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun areena. Menneinä vuosina tämä Keskon tapahtuma aiheutti myös toisenlaisia odotuksia, kun K-ryhmän pääjohtajat esittelivät horjuvaa verbaliikkaansa arvovaltaisen yleisön edessä.

Ohi näyttävät nyt olevan ne ajat. Kokovartaloministereistä tai naisten handicapeista ei enää puhuta.

Onneksi.

Ilahduttavaa tänä vuonna oli suomalaisen ruuan nostaminen yhdeksi tapahtuman pääteemoista. Keskon pääjohtaja Mikko Helander korosti ansiokkaasti kotimaisen ruuan etuja ja muistutti myös huoltovarmuudesta näinä epävarmoina aikoina.

Paneelissa K-ryhmän ruokapomo Ari Akseli, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme, Atrian kollega Juha Gröhn ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kukin vuorollaan puhuivat lämpimästi myös suomalaisen tuottajan puolesta.

Väkevimmin todisti Gröhn, joka muistutti erityisesti sianlihantuottajien ahdingosta. Hänen mukaansa erityisesti isoja tulevaisuuden investointeja tehneiden nuorten yrittäjien kohtalosta kannattaisi kaikkien olla huolissaan.

Ruoka-asiamiehen tarpeesta vallitsi ainakin muodollinen erimielisyys. On selvää, ettei Kesko sitä halua. Hurmeen mielestä ministeri Leppä on tehnyt ansiokasta työtä ottaessaan asian esille. Gröhnin mukaan epäasiallisuudet ovat kaukana takana.

Sen sijaan Leppä puolusti tuottajaa ja mahdollisuuksia selvittää asiaa. Kun Akseli totesi kaupan joutuva helposti roiston osaan ketjun pelisääntökeskustelussa, Leppä piti ruoka-asiamiestä ja asian avoimuutta myös kaupalle mahdollisuutena vapautua tästä.

Asian esille ottaminen osoitti K-ryhmältä rohkeutta. On toki päivänselvää, ettei ison suomalaisen ostajan tilaisuudessa kukaan rohkene avoimesti kauppaa arvostella, mutta asian ja koko ketjun voimasuhteiden julkinen arviointi on tärkeää.

Kauppa itsekin tietää, että sen asema Suomessa on hyvin vahva. Hyvä kysymys on edelleen, mitä tälle tasapainolle pitäisi tehdä. Kuluttajat saattaisivat olla jopa valmiita maksamaan kotimaisesta puhtaasta ja yhä trendikkäämmäksikin käyvästä ruuasta hieman nykyistä enemmän, mutta mikä estää kaiken katteen valumista kaupan taskuun.

Oikea kysymys on edelleen, onko elintarviketeollisuus liian heikko. Sen hinnoitteluvoima kokonaisuudessaan ei tällä hetkellä riitä vastapainoksi K- ja S-ryhmien ostajille. Tähän vastaaminen on vaikeaa, mutta ratkaisua on edelleen sinnikkäästi etsittävä.

Myönteistä K-ryhmän seminaarissa oli yleisölle esitetty kysymys, onko ruoka Suomessa liian kallista. Taitavasti kärki osoitti halpuuttavaan kilpailijaan, jonka edustajia ei paikalla ollut. Yllättävää oli, että kukaan monisatapäisestä salillisesta ei ollut tätä mieltä.

Myös viennin merkityksestä kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä. MTK lähtee isolla panoksella maailman suurimpien ruokamessujen yhteistyökumppaniksi ensi vuonna Berliiniin. Myös moni yritys lähtee mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö on ollut asiassa nihkeä, mutta ministeri Leppä löytää tämänkin asian vielä edestään. Sen verran sitoutunut hän on ruuan vientiponnisteluihin ollut.