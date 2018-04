Ihmiset tekevät virheitä, robotit eivät

Maalla on vaikea tulla toimeen ilman omaa autoa. Suuret kaupungit taas rajoittavat auton käyttöä parhaansa mukaan. Ne haluavat tehdä yksityisautoilusta hankalaa ja kallista.

Tuo ristiriita pitäisi ottaa huomioon liikennesuunnittelussa. Samat mallit eivät sovi kaikkialle.

Hallituksella tai ainakin liikenneministeri Anne Bernerillä on ollut intoa liikenteen seurannan lisäämiselle. Se liittyy haluun löytää uusia tapoja liikenteen rahastukseen.

Kyse on suurista rahoista, joilla rahoitetaan yhteiskunnallisia iloja. Nykyisten auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverojen kertymä on noin kahdeksankertainen verrattuna siihen, mitä valtio panostaa liikenteeseen.

Valtiovarainministeriö on painanut jarrua villeimmille kehityshankkeille, sillä niissä verokertymän kerääminen on ollut selvästi kalliimpaa nykyiseen verrattuna.

Liikenteen seurantaan perustuvissa rahastusjärjestelmissä joku vetää aina oman silavasiivunsa välistä.

Uusiin rahastusjärjestelmiin siirtymisen virallisiin kannustimiin kuuluu liikenteen päästöjen pienentäminen. Se poikii ongelman, sillä autojen kulutuksen tippuessa myös erilaisten verojen kertymä pienenee. Siksi tarvitaan korvaavia tapoja rahastaa autoilijoita.

Päästöjen vähentämiseen liittyy autoilun vaikeuttaminen. Se on ollut erityisen lähellä vihreiden sydäntä.

Toistaiseksi he ovat keskittäneet tarmonsa pääkaupunkiseudulle, missä heidän kuningasideanaan on tukkia Helsingin sisääntuloväylät. Koska autoilun vastustaminen on heillä verissä, se saattaa helposti laajeta koskemaan myös maaseutua.

Heidän unelmissaan aurinko paistaa ja pyörillä liikkuvat ihmiset istuvat trendikahviloiden terasseilla. Maaseudun räntäinen todellisuus on tuosta kuvasta kaukana.

Tuohon visioon nivoutuvat suurissa kaupungeissa toimivat auton lainauspalvelut. Niiden odotetaan mullistavan liikennettä, sillä autoja ei tarvitse enää omistaa itse.

Valitettavasti historia ei tunne hirveän montaa onnistunutta yhteisomistuskokeilua, mutta ehkä ajat ovat oikeasti muuttumassa.

Tiivistäen maan virallisena liikennetavoitteena on sekä vähentää autoilua että säilyttää liikenteen tuomat verotulot.

Uusien ristikkäiset tavoitteiden takia lystin maksaja menee uusiksi. Pahoin pelkään, että kärsijän rooliin jäävät maaseudun vähävaraiset asukkaat.

Kaupungeissa autoilusta on helppo luopua. Maalla se ei onnistu pitkien etäisyyksien ja joukkoliikenteen puuttumisen takia.

Jos siis sama summa veroja halutaan kerätä entistä harvemmilta, silloin heidän liikkumisensa kallistuu väistämättä.

Yhä useammassa tulevaisuuden visiossa autoja ei tarvitse edes ajaa itse. Tuolle kehitykselle Suomen kelit tosin tekevät oman haasteensa.

Ensimmäiset askeleet tuohon suuntaan ovat jo nähtävissä. Monet nykyautot ajavat pieniä pätkiä itsekseen, kun olosuhteet ovat hyvät. Kurakeleillä ja pöllyävässä lumessa niistä ei siihen ole.

Tekoälyn kehitystä ei silti pidä aliarvioida. Ehkä jäisellä tiellä ajaminenkin hoituu pian ilman ongelmia ja pääsemme todistamaan aikaa, jossa ihmiset tekevät edelleen virheitä liikenteessä, mutta robotit eivät.