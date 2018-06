Viljelijän arvostus kasvaa kohisten

Suomen Kuvalehti on selvittänyt ansiokkaasti suomalaisten ammattien arvostusta vuodesta 1991 lähtien. Kärkisijat ovat poikkeuksetta menneet terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tällä kertaa nousussa olivat ennen kaikkea kätilöt, jotka alkavat lähestyä jo kärkeä pitäviä kirurgeja (SK 1.6.).

Muutakin mielenkiintoista lehden selvitykseen liittyy. Nousussa oli myös maanviljelijöiden arvostus. Tällä kertaa tuottajat ylsivät vajaan 400 ammatin joukossa sijalle 56. Taakse jäivät muun muassa kenraalit, pääjohtajat, suurlähettiläät ja arkkipiispat päätoimittajista puhumattakaan.

Olennaista oli myös, että koko tutkimusajan aikana vain kaksi ammattiryhmää on jatkuvasti parantanut sijoitustaan: poliisit ja juuri maanviljelijät.

Tulos on hyvä. SK:n oman arvion mukaan viljelijöiden arvostuksen selvä nousu on seurausta EU-ajan mukanaan tuomasta tuottajien ja kuluttajien lähentymisestä sekä kotimaisen puhtaan ruuan saamasta arvostuksesta.

Lehti on arviossaan varmasti oikeassa, mutta kehityksen takana saattaa olla muutakin.

Kun elintarvikkeiden hinnoista aikanaan kiisteltiin ja sovittiin kotimaassa, vastakkainasettelulle olikin enemmän sytykettä. Euroopan unionin jäsenmaissa maksettava maataloustuki on alentanut ruuan hintaa kaikkialla unionin alueella, myös Suomessa.

Viimeaikaiset tiedot maanviljelijöiden ahdingosta ovat tuttuja myös kaikille suomalaisille. Myötätunto on tuottajan puolella. Arvostukseksi myötätunto muuttuu, kun kuluttajat näkevät, kuinka kovaa ja ammattitaitoa vaativaa työtä nykyinen maatalous on.

Luuserit eivät tässä hommassa menesty. Työ on kovaa mutta monipuolista. Siihen liittyy edelleen käsitys vapaudesta ja omien aikataulujen hallinnasta. Monen tukivalvonnan oikkuihin lopen uupuneen viljelijän näkökulmasta vapaus on kovin suhteellista, mutta muun työelämän haasteisiin verrattuna sitä kuitenkin on.

Lisäksi maanviljelijän työ lähestyy monelta osin sellaista liiketoimintaa, joka kiinnostaa yrittäjälähtöisesti alaa lähestyviä ihmisiä. Monella tilalla tuottaja myy, markkinoi, johtaa ja hoitaa jopa henkilöstöhallintoa muiden töiden ohella.

Myös kansainväliset elintarvikeskandaalit ja eläinten huono kohtelu tehomaataloudessa korostavat kotimaisen tuotannon etuja. Eläinsuojelukeskustelua käydään meilläkin, mutta asioiden mittaluokka esimerkiksi EU:n eteläisiin jäsenmaihin tai vaikkapa Brasiliaan on aivan toista.

Silti maatalouden arvostuksen eteen kannattaa edelleen tehdä työtä. Myös keinoja siihen on. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi ja samalla erittäin tärkeä. Jos maatalousyrittäjä tuottaa hyvää ja puhdasta ruokaa ja samalla sitoo hiiltä maaperään, viljelijöiden sijoitus ammattien joukossa nousee edelleen kohisten.

Jos tuottajien työ torjuu tehokkaasti ilmastonmuutosta, kaikki kiittävät. Tähän tavoitteeseen pitää kaikkien myös pyrkiä. Euroopan unionin maatalousbudjetin osalta tämä olisi myös hyvä muistaa. Leikkausten sijaan tuottajille kannattaisi tarjota bonusta, jos he tähän tavoitteeseen pääsevät. On vaikea keksiä, mistä muusta EU:n kannattaisi yhtä hyvällä syyllä maksaa.