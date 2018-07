Työajasta luopuminen on löysää puhetta

Väsynein idea työn uudistamiseksi on työajasta luopuminen. Aika ajoin joku keksii talous- tai työelämäjulkaisussa vaatia työn mittaamista työajan sijaan tulosten kautta. Nämä työelämän asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat voisivat vaihtaa levyä.

Työajasta ei missään nimessä kannata luopua. Tämä ikivanha konsepti on nerokas mittatikku myös tulevaisuudessa.

Nykyjärjestelmä on selkeä. Työntekijä on työnantajan käytettävissä tietyn ajan, myy aikaansa. Pohjimmiltaan muuta ihmisillä ei olekaan, kunnes aikakin on loppu.

Työnantaja on tietysti kiinnostuneempi tuloksista, joita ostetulla ajalla saadaan aikaan. Työmäärän mittaaminen tulosten kautta voisi aluksi tuntua mukavalta, mutta pian alkaisivat ongelmat.

Ensinnäkin kyse on työhön liittyvän riskin jakamisesta. Kun mitataan työaikaa, valtaosa tulosten ja työn toteutumiseen liittyvästä epävarmuudesta jää työnantajalle. Jos sovittaisiin työn tuloksista, voisi myös työhön käytetty aika kasvaa. Työajan käyttäminen mittarina tuo mukanaan jopa mahdollisuuden suojata työntekijää liialliselta työkuormalta lainsäädännöllä.

Toisaalta työnantaja saa hyödyn tehokkuuden parantamisesta. Hän voi osoittaa työntekijälle lisätöitä, jos kaikki aika ei kulu vanhojen hommien hoitamiseen. Jos työntekijä ei saa mielestään riittävää korvausta tehostuneesta työstään, hän voi vaihtaa työpaikkaa. Myydä aikansa muualle.

Nimenomaan muuttuvaan työelämään sopii paremmin työajan kuin työn tulosten mittaaminen.

Miten koko ajan vaihtelevien työn tulosten kautta voitaisiin mahdollistaa hyvä työnjako? Nykyisessäkin järjestelmässä aika moni on sitä mieltä, ettei työ omalla työpaikalla jakaudu oikeudenmukaisesti. Tehtävänkuvan päivittäminen muuttuvien tuloksien mukaan olisi työoikeudellisesti riitaherkkää. Käräjäsalit täyttyisivät riidoista, joissa yritettäisiin määritellä kulloinkin riittävää työtehoa. Työn mittaaminen tulosten kautta ei olisi työnantajankaan etu.

Inhimillinen näkökulma asiaan on se, että rutiinit tekevät arjesta sujuvan. Siksi jonkinmoista säännönmukaisuutta kannattaa tavoitella. On toki töitä, joissa työaikaa ei aktiivisesti seurata. Yleensä tällaisia töitä tekevät vertaavat ajankäyttöään tavanomaiseen, eli alle 40 tunnin työviikkoon. Ja monet tekevät tietoisesti enemmän.

Työaika-asialla ei luonnollisesti ole mitään tekemistä yrittäjän arjen kanssa. Yksityisen yrittäjän kannattaa seurata kuormitustaan myös työtuntien muodossa, mutta näissä asemissa todellinen mittari ovat työn tulokset.

Hallitus ajaa parhaillaan uudistusta työaikalakiin. Esitys ei järisyttävästi muuta nykytodellisuutta. Uutta siinä on niin sanottu joustotyöaika.

Siinä työntekijä saa päättää valtaosasta työaikansa sijoittelua. Siinäkin pitäisi sopia päivistä, joille työaikaa saa sovittaa ja viikon lepoajasta. Eli uusikaan lainsäädäntö ei määritä työntekoa tulosten kautta. Ja hyvä niin.

Vaikka työaika pysyy lähtökohtana, ei se tarkoita kellokortin tuijottamista. Joustot ja liukumat sopivat hyvin tähän kokonaisuuteen.

Ja tavoitteita tuloksille tarvitaan. Ne ovat välttämättömiä, mutta eivät sovi järjestelmän perustaksi.