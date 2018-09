Ruotsi on Jimmien vanki

Vaaleihin valmistautuva Ruotsi on ajautunut poliittisesti hankalaan ahdinkoon. Koko maa seuraa tällä hetkellä sitä, kuinka ison vaalivoiton maahanmuuttokriittinen ruotsi­demokraatit runsaan viikon kuluttua nappaa. Puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson hallitsee käytännössä Ruotsin politiikkaa.

Ruotsalaisten neuvottomuus selittyy paljolti maan poliittisella perinteellä. Maata on hallittu joko sosiali­demokraattien vetämällä vasemmistoblokilla tai kokoomuksen johtamalla porvarikoalitiolla. Nyt tämä ideologinen kahtiajako on joutunut kyseenalaiseksi. Jo pelkästään siitä syystä, että kumpikaan blokki ei näytä tällä hetkellä yltävän kannatukseen, jolla maata voisi hallita.

Ruotsidemokraatit on tuoreimpien arvioiden mukaan saamassa yli 20 prosentin kannatuksen. Se saattaa kilvoitella jopa maan suosituimman puolueen asemasta sosialidemokraattien taapertaessa kohti historiansa huonointa suoritusta.

Demareiden kannatus näyttää nyt jäävän selvästi alle 25 prosentin. Puolue­veteraaneille tilanne on kauhistus. Vaikka demaripomo Stefan Löfven on kesän aikana reivannut puolueensa linjaa maahanmuuttokysymyksissä tiukemmaksi, monille puolueen perinteisille kannattajille se on tullut liian myöhään.

Ratkaiseva käänne tapahtui vuonna 2015, jolloin Ruotsi otti vastaan peräti 160 000 turvapaikanhakijaa. Määrä oli niin suuri, ettei perinteisesti maahanmuutosta itsekin hyötynyt Ruotsi kyennyt sitä enää entiseen tapaan käsittelemään. Vanha suvaitsevainen puheenparsi, jossa maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ei suostuttu edes keskustelemaan, ei enää vanhaan tapaan vakuuttanut.

Yhä useampi kysyi, kuinka kauan maahantulijoiden kotouttaminen kestää, paljonko se maksaa ja miten se on tarkoitus tehdä. Kun perinteiset puolueet eivät halunneet tätä keskustelua käydä, ruotsi­demokraatit halusi. Tulos on nyt nähtävillä.

Myös osa mediasta halusi blokata puolueen pois julkisuudesta. Tämä vain vahvisti ruotsidemokraatteja. Niin moni ruotsalainen närkästyi puolueen kohtelusta.

Vaikka ruotsidemokraatit voittaisi parlamenttivaalit, etenkään vasemmistoryhmät eivät halua tehdä sen kanssa yhteistyötä. Samoin parasta vaalitulostaan yli 20 vuoteen odottava keskusta suhtautuu Åkessonin ryhmään torjuvasti.

Sen sijaan kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on ollut vähemmän varauksellinen. Todennäköistä silti on, että Ruotsin porvarit ruotsi­demokraatteja eivät blokkiinsa ota. Kunnissa ryhmät pystyvät jo keskustelemaan asioiden hoidosta. Sama pätee sosiali­demokraatteihin, vaikka puoluejohto tätä yhteyden­pitoa inhoaakin.­

Jimmie Åkesson pitää nyt Ruotsia vankinaan. Maahanmuutosta puhutaan paljolti hänen valitsemistaan kulmista. Rakentavammille kannoille on varattu puolustajien osa. Ruotsidemokraateille on tarjolla myös vaa’ankielen asema ja paljon valtaa seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Ruotsin vaalitulosta on syytä seurata tarkasti myös Suomessa. Maahanmuutto voi nousta myös meillä teemaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Länsinaapuria rakentavampaan ja suorempaan keskusteluun olisi syytä yltää. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vangiksi ei kannata jäädä.