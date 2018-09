HK Scan kaipaa jo taikuria

HK Scanin ahdinko syvenee. Suomalaisten tuottajien hallitseman lihajätin strategia, eli näkemys tulevaisuuden menestyksestä, on ollut viikon ajan markkinoiden riepoteltavana. Yhtiön arvosta on tässä ajassa hävinnyt viidennes, eikä tulevaisuuskaan näytä olennaisesti paremmalta.

Toimitusjohtaja Jari Latvaselta on jo pitkään odotettu pieniä ihmeitä. Nyt eivät nekään enää riitä. Omien ongelmien lisäksi HK Scania vaivaavat elintarviketeollisuuden yleiset ongelmat. Halpuuttava kauppa on ollut liian vahva, eikä HK Scan muun teollisuuden ohella ole saanut läpi riittäviä hinnankorotuksia.

Vaikka kasvisbuumi ei ainakaan toistaiseksi ole olennaisesti vähentänyt lihan kulutusta, HK Scanille tämäkään trendi ei ole ongelmaton. Lisäksi yhtiö on kärsinyt Rauman suurinvestointinsa epäonnistumisesta. Uusi moderni broileriteurastamo ei ole käynnistynyt suunnitellulla tavalla.

Ontuen toimiva broilerin teurastaminen vie rahaa ja yhtiön johdon voimavaroja samaan aikaan, kun tuotot jäävät odotetusta ja meneillään oleva broileribuumi jää yhtiöltä sivu suun. Kiinan orastava vientikään ei HK Scania vielä auta.

HK Scanin ongelmana on, ettei meneillään olevaan kurssilaskuun ole yhtä yksittäistä syytä. Jos sellaista haluaa etsiä, yhtiö haki äskettäin markkinoilta 50 miljoonaa euroa omiin pääomiin rinnastettavaa hybridilainaa, josta joudutaan maksamaan normaalia korkeampaa korkoa. Huolimatta kahdeksaan prosenttiin nousseesta korosta HK Scan ei saanut tavoitettaan täyteen vaan jäi 40 miljoonaan euroon. Täysi summa olisi tullut huomattavan kalliiksi.

Kuinka paljon HK Scan joutuu muusta lainastaan maksamaan, on markkinoiden mielestä epäselvää. Silti yhtiöllä on edelleen luottolimiittejä jäljellä, eivätkä sen rahat ole loppu. Rahoituksen liittyvää keskustelua HK Scan kuitenkaan ei nykyisessä tilanteessa kaipaa. Ongelmia on muutenkin riittämiin.

Jos Latvasen tarjoama näkemys ei ole tähän asti markkinoille kelvannut, tulevaisuudessa se on vieläkin vaikeampaa. Markkinoilta riittävän nopeaa vetoapua on vaikea saada. Osingoista pidättäytyminen on vaikeaa. Yhä vahvemmin esille nousee omaisuuden myynti tai omistuksellisen yhteistyön tiivistäminen joko tuottajaomisteisen Atrian tai ison ulkomaisen toimijan kanssa.

HK Scanin ahdinko alkaa olla sitä luokkaa, että sen omistajien halukkuus neuvotella Atrian kanssa vaikkapa sian ja naudan teurastuksen yhdistämisestä tai Ruotsin toimintojen yhdistämisestä kiihtyy. Myös suunnitelmat suuremmasta fuusiosta saavat vauhtia. HK Scanin omistajien kannalta tähän olisi voinut olla syytä ryhtyä aiemmin. Yhtiön arvon alenemisen takia myös sen neuvotteluvoima on hiipunut pahasti.

Ilman tehtaiden sulkemisia ja irtisanomisia suomalaisen lihateollisuuden on vaikea kuvitella selviävän. Jos HK Scan ei halua lähteä vieläkään omistusjärjestelyihin, se joutuu tehostamaan toimintaansa joka tapauksessa. HK Scanin yksiköistä suurin osa on Atrian vastaavia vanhempia. Tässäkin mielessä sen asema on kilpailijaansa heikompi.

Ongelmatonta elämä ei ole Atriankaan pääkonttorissa, mutta HK Scanin johtamiseen tarvitaan kohta jo taikuri.