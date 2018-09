Söisin mielelläni hyvän tomaatin

Helsingin keskustan K-supermarketissa myydään lähiseudulla tuotettuja tomaatteja, joiden kilohinta on 4,99 euroa.

Tomaatit on taitavasti brändätty, sillä ne paistavat kiiltävinä, isoina ja punaisina heti sisääntulon edessä. Ne vetävät katsetta kuin kaunein kukka. Niitä tekee mieli koskea ja kun kyltissä lukee kypsänä poimittu, korkea hinta muuttuu merkityksettömäksi.

Kotona selviää, että suurin osa tomaateista ei ole kypsiä. Ne ovat sisältä kovia ja valkoisia. Ostin niitä monta kertaa, koska halusin, että raakuus olisi onneton sattuma. Ei ollut.

Jos kauppias maksaisi laatusyistä esimerkiksi tuplahinnan tuottajalle, olisi tuottajahinta noin pari euroa. Sen voi järkeillä, jos tavallinen tomaatti maksaa noin 2,5 euroa kilolta ja tuottajahinta olisi 30–50 prosenttia myyntihinnasta.

Kun tuote tulee suoraan tuottajalta, kauppiaalle jää kilosta noin kolme euroa ja ostajalle pettymys kovasta ja raa'asta tomaatista. Että sellaista ruokabrändäystä.

S-ryhmän pienet kaupat Alepat ja S-marketit eivät paljoa brändää. Ne tarjoavat mitä kauppaan on saatu. Omilla kulmillani Helsingin kantakaupungissa on tavallista, että keskellä runsainta satokautta hyllystä puuttuu useita vihanneksia. Paistopistehyllyt ovat joko kokonaan tyhjiä tai joku tuote on loppunut.

Käytävät ovat usein täynnä rullakoita, sillä hyllyjä täytetään kuumeisesti. Silti koko päivän aikana useita tuotteita puuttuu kokonaan. Yhtenä päivänä laskin 15 aukkoa leikkelehyllyssä ja toisena yli kymmenen lihahyllyssä. Silmämääräisesti arvioiden noin 10–15 prosenttia tuotteista puuttuu koko ajan.

Ehkä kauppa ei saa kritiikkiä, kun asiakkaat luulevat ongelmien olevan väliaikaisia tai yksittäistä kauppaa koskevia. Helsingissä kyse on kuitenkin johdonmukaisesta käytännöstä. Sen huomaa helposti, sillä Alepoja on kulmilla useita. Kun yhden tyhjät hyllyt kyllästyttävät, voi mennä toteamaan samat pulmat toisessa kaupassa.

Kiinnitin ongelmiin huomiota noin vuosi sitten kun palasin Brysselistä Helsinkiin. Ajattelin puutteiden olevan väliaikaisia, mutta ne ovat kestäneet nyt yli vuoden.

Isoissa Prismoissa ja Citymarketeissa tilanne on toinen. Niissä valikoimat ovat suuret ja kokemus melko miellyttävä. Kaupat ovat usein vierekkäin, joten ne väistämättä sparraavat toisiaan. Pienissä kaupoissa näin ei ole, sillä kotini lähellä vierekkäin olevat Alepa ja K-market ovat molemmat huonoja. Tosi eri syistä. Alepasta puuttuu tuotteita. K-marketin valikoima ja tuoreus ovat heikkoja, mutta silti hinnat silti korkeita.

Palvelu pienissä kaupoissa on ystävällistä. K-marketin henkilökunta yllättyy iloisesti kun kauppaan tulee pitkästä aikaa asiakas. Suurin osa naapurustosta käy jostain syystä viereisessä Alepassa. Keskustan S-marketin kassa keskeyttää hyllyjen täyttämisen ja juoksee reippaasti rahastamaan ja palaa takaisin hyllyttämään, jos asiakkaiden välissä on yli kymmenen sekuntia aikaa. Rullakoita rämistellään asiakkaiden alta pois, niihin varastoituja tuotteita kaivetaan asiakkaille.

Alepoissa tomaatteja ei mainosteta kypsiksi ja niiden hinta on edullinen. Kauppa ei lupaa enemmän kuin asiakas tietää odottaa: Suunnittelen tomaattien käytön viikon etukäteen, niin saan syödä ne kypsinä. Jos tomaatteja vain on tai ne ovat syötäväksi kelpaavia. Jos niitä ei ole, valitsen kurkun tai avomaakurkun, riippuen siitä mitä sattuu olemaan.