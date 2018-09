Pessimistikin voi pettyä

Talouden nousukaudesta on nyt ehditty nauttia kolmisen vuotta. Ja jo ovat pessimistit heränneet. Suuret suomalaiset ennustelaitokset ovat nyt nähneet oikein joukolla kovimman kasvun olevan ohi.

Näin voi toki olla, mutta joskus ennusteilla on myös tapana toteuttaa itse itseään. Sitä saa, mitä ennustaa. Voisiko nyt olla kuitenkin niin, että pessimistitkin voisivat pettyä?

Ensinnäkin kuluvan vuoden kasvu on edelleen vahvassa vauhdissa. Vuotta on niin vähän jäljellä, että ensi vuoden alussa tuskin tapahtuu merkittävää äkillistä hiipumista. Suomessa tehtyjen laivojen ja autojen kysyntä on tällä hetkellä huipussaan.

Uudenkaupungin talousihmettä vetävän autotehtaan osalta suhdanne voi ensi vuoden aikana taittua, mutta länsirannikon laivanrakennus alihankkijoineen kestää kyllä vahvassa vedossa koko ensi vuoden.

Ongelmia voi toki tulla. Muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppasotaa on kenenkään vaikea ennakoida. Jos se todella johtaa kansainvälisten tullien nostoon niin, että se siirtyy myös Eurooppaan, jälki voi olla tuhoisaa.

Silti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sanat ja teot erityisesti talouteen vaikuttavissa asioissa eivät aina vastaa toisiaan. Järki voittaa usein, pessimistinkin näkökulmasta.

On täysin mahdollista, että kauppasotien uhat voivat myös ensi vuonna lieventyä. Maailmantalous saisi tästä ennakoitua suurempaa nostetta ja taantuman uhkaa voitaisiin taas siirtää tuonnemmaksi.

Metsäteollisuuden maailmanmarkkinat vetävät edelleen hyvin. Suomen kannalta metsäalan menestys on monella tavalla monien muiden toimialojen vetoa suotuisampaa. Sahatavaran, kartongin, sellun ja muiden metsätuotteiden raaka-aineet tulevat pääosin kotimaasta. Niiden hankinta ja kuljettaminen työllistävät ja tuottavat yrittäjätuloa ja investointeja laajalti maakuntiin. Tehtaiden työväen ja omistajien lisäksi kantorahatuloista pääsevät nauttimaan myös metsänomistajat.

Suomen osalta tilannetta helpottaa vielä ensi vuonnakin työttömyyden lasku. Ostovoimakin paranee monella, ja seuraavan hallituksen käsissä on myös verotuksen jatkokevennykset ja muut talouskasvua vauhdittavat toimet, joita kutsutaan rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Vaikka hallituksen toimet helpottaa työllistämistä alentamalla irtisanomiskynnystä ovat nyt vastatuulessa, uudistuksia työllisyysasteen nostamiseksi olisi vain tehtävä. Ovat seuraavassa hallituksessa sitten mitkä puolueet tahansa.

Jos työllisyysaste nousisi, sen pitäisi ilman muuta kiihdyttää samalla talouskasvua. Samalla valtion talous kohenisi ja kansalaisten ikääntymisestä johtuva kestävyysvaje helpottuisi.

Rakenteellinen keino parantaa talouskasvua on myös työvoiman liikkuvuuden parantaminen. Erityisesti kannattaa keskittyä mahdollisuuksiin rohkaista ihmisiä muuttamaan maakuntiin, joissa on paljon avoimia työpaikkoja. Metropolia edullisemmat asuinkustannukset mahdollistavat rahan jäämisen muuhunkin kulutukseen.

Talousennustajille ja muille pessimisteille on nyt täysi syy toivoa pettymystä. Kuluvan vuoden talouskasvu ylitti odotukset. Sama on mahdollista ensi vuonna.