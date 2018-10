Trump polttaa palloa

Samaan aikaan, kun vastuulliset toimijat kaikkialla maailmassa tekevät kaikkensa ilmastonmuutoksen estämiseksi, maailman johtavan talousmahdin johtaja toimii toisin. Viime viikonloppuna julkisuuteen tulleen presidentti Donald Trumpin hallinnon raporttiluonnoksen mukaan maapallon lämpötila nousee vuosisadan loppuun mennessä useita asteita.

Sen sijaan, että hallinto käynnistäisi toimet lämpenemisen estämiseksi, Yhdysvallat näyttää olevan valmis antamaan periksi. Washington Postin mukaan Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviraston mukaan asialle ei kannata paljon tehdä, koska maan omat toimet eivät voi estää kehitystä.

Vaikka kyseessä on luonnos, jonka pontimena lienee pyrkimys keventää autoteollisuudelle asetettuja päästörajoituksia, raportti on kammottava.

Läntisen supervallan nykyinen johtaja on arvopuheillaan kyennyt viikoittain pöyristyttämään kohdeyleisöjä useilta aloilta. Ilmaston osalta hänen kansallinen ja lyhytnäköinen itsekkyytensä nousee vielä erityiseen asemaan.

Ilmastopolitiikallaan Trump pystyy hyvinkin näivettämään suuren osan maapallon asuinkelpoisesta pinta-alasta, vaarantamaan globaalin elintarviketuotannon ja aiheuttamaan myrskyjä, jotka iskevät myös hänen oman maansa rannikoille. Tavalla, josta on nähty lukuisia esimerkkejä.

Silti voimakkaan kansainvälisen kiukun ja inhonkin kohteeksi joutunut Trump saattaa tehdä kansainväliselle ilmastotyölle palveluksen. Hänen ajattelunsa yhdistää varmasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien joukkojen yhtenäisyyttä Yhdysvalloissa ja muualla.

Ikävä tosiasia on kuitenkin, että myös Trumpin hallintoineen pitäisi herätä uhkaavan katastrofin edessä. Sen verran kiire nyt on.

Viimeisin Trumpin hallinnosta vuotanut tieto tuli julki juuri sopivasti ennen kansainvälisen ilmastopaneelin uuden raportin julkistamista. Paneelin on määrä ensi viikolla kertoa arvionsa siitä, mitä kansainvälisen yhteisön pitäisi tehdä, jotta lämpeneminen maapallolla saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Tätä on pidetty rajana, jonka maapallon kestokyky voisi vielä jotenkuten sietää.

On päivän selvää, että tavoitteeseen pääseminen on äärimmäisen vaikeaa. Se vaatii teknologista läpimurtoa monilla sektoreilla, erityisesti energiantuotannossa. Lisäksi se vaatii käytännössä luopumista kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä erityisesti kehittyneissä maissa, joissa siihen on kansantaloudelliset edellytykset.

Lisäksi ilmastonmuutoksen estäminen vaatii meiltä kaikilta asiaa, jonka seurausvaikutukset ovat laajat ja talouden kannalta kielteiset. Tavaraan perustuvan kulutuksen olisi laskettava. Kansantuotteen kasvu pitäisi saada aikaiseksi palveluilla tai muilla hyödykkeillä, jotka tuottavat mahdollisimman vähän kasvihuonekaasuja.

Ruokaa olisi tuotettava siellä, missä siihen on parhaat edellytykset. Vesivaroista tulee vielä nykyistäkin tärkeämpi niukkeneva hyödyke.

Samalla on realistisesti kuvattava tilanne maapallolla, jotta kaikki näkevät, mitä tapahtuu, jos tähän tavoitteeseen ei päästä. Näky on sen verran karu, että ehkä se herättää jopa osan Trumpin kannattajista muutoksen taakse. Presidentin omaan heräämiseen on vaikea uskoa.