Maailmanloppua ostettava varoen

Ilmastonmuutos tuli yllättäen viime viikon maanantaina. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkisti skenaarion kelien 1,5 asteen lämpenemisestä vuoteen 2050 mennessä. Aiemmin kriittisenä rajana on pidetty kahta astetta. Nyt jo 1,5 astetta lisälämpöä pallossa saa aikaan rumaa jälkeä.

Ilmastopaneelin raportti nosti metelin, mikä oli tarkoituskin. Suomessa hallitus reagoi raporttiin samaisena maanantaina aamulla kello 6.56.

"Aikaa ei ole hukattavaksi. Kaikkien pitää nyt tehdä ilmastotoimia enemmän, nopeammin ja laajemmin", ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) hoputti ministeriönsä tiedotteessa.

Ilmaston lämpeneminen ei ole uusi asia. IPCC perustettiin kokoamaan tietoa aiheesta 1988. "Kasvihuoneilmiö" tunnistettiin jo 1800-luvulla. Ilman sitä maapallo olisi jääpallo ilman elämää.

Ilmastotoimet ovat hienosäätöä maapallon termostaattiin. Kasvihuoneen lämpö nousee väestönkasvun, kulutuksen ja fossiilisen energian estottoman kaivelun ja polttamisen seurauksena. Nyt termostaattia pitää säätää pienemmälle.

Avainasemassa on tutkijoiden mukaan fossiilisista polttoaineista luopuminen. Uutta, kasvavaa metsää maailma tarvitsisi Euroopan pinta-alan verran.

Ihmistä tällaiset toimet ovat kiinnostaneet vähän. Tiilikaisen vaatimus "enemmän, nopeammin ja laajemmin" on toteutunut lähinnä metsien muuttamisessa aavikoiksi sekä öljyn ja kivihiilen polttamisessa.

Maailmanloppu on ollut aina käypää kauppatavaraa. Sen varjolla on saatu ihmiset antamaan pois omaisuutensa ja nousemaan vuorelle odottamaan vedenpaisumusta. Omaisuus on usein päätynyt maailmanlopun ennustajalle.

Maailman hallitukset tulevat lähivuosina käyttämään runsaasti rahaa ilmastotoimiin. Kun rahaa on jaossa, myös ottajia riittää. Erilaisia ilmakehän uskomushoitajia on syytä varoa.

Kiinnostavaa on, että Suomessa ympäristöliike on sitonut ilmastonmuutoksen torjunnan tiiviisti metsien suojeluun. Tehokkaan metsätalouden ansiosta sekä metsiemme hiilinielu että hiilivarasto ovat kuitenkin ennätystasolla.

Suomalaisella metsänhoidolla koko pohjoinen havumetsävyöhyke olisi merkittävä apu maailman ilmastotalkoissa. Ajatus sen määräämisestä maasta ilmakehään kaivettavan hiilen varastoksi on... no, vähemmän viisas.

Moni muukin taho näkee ilmastonmuutoksessa tilaisuuden edistää omia tavoitteitaan tai taloudellista etuaan. Tässä päättäjien pitäisi pitää pää kylmänä.

Myös median on jaksettava arvioida kriittisesti kaikkea ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta tarjottavaa tietoa. Yhden totuuden yhteiskunnat ovat tappaneet ihmisiä enemmän kuin ilmastonmuutos ja hiilipölyt yhteensä.

Maailmanlopun markkinoilla on vaarana menettää usko tulevaisuuteen. Jos toivoa ei ole, loppuu maailman pelastaminenkin.

Sinulle, tämän päivän lapsi: Maailma ei lopu. Sinä ja kaverisi rakennatte siitä entistä paremman paikan. Torjutte ilmastonmuutoksen, puhdistatte meret ja ratkaisette monta muutakin ongelmaa.

Jokainen uusi sukupolvi on vienyt maailmaa eteenpäin. Näin käy jatkossakin. Myös ympäristön osalta.

Meillä aikuisilla homma karkasi vähän käsistä. Sori siitä.