Aikuinen, avaa nuortenkirja!

Koska sinä olet viimeksi lukenut kirjan? Entä koska olet viimeksi lukenut nuortenkirjan?

Nämä kysymykset ovat kriittisiä, kun puhutaan nuorten lukutaidosta ja sen kehittämisestä. Ongelma ei kauhistelemalla pienene, mutta lukutaidon heikkenemistä voidaan ehkäistä yksinkertaisella otteella: tarttumalla kirjaan.

Kirjojen läsnäolo jo lapsuusvuosina edistää lukuharrastuksen vahvistumista. Se on ihan loogista. Jos napero ei koskaan saa näppeihinsä nidettä, miten ihmeessä hän voisi kiinnostua kirjoista? Jos kukaan lähiaikuinen ei ikinä lue, miten lapsi voi löytää kirjojen taian?

Monen mielestä haastavin vaihe on edessä kuitenkin vasta kun yhteiset iltasatuhetket ovat jääneet lapsen oman tahdon jalkoihin. Miten saada teini lukemaan, jos muut harrastukset ja kaverit imaisevat kaiken vapaa-ajan?

Tässäkin tapauksessa avainasemassa on saavutettavuus. Nuorelle voi ostaa kirjoja lahjaksi, ja tähän lukukummin tehtävään voivat ryhtyä muutkin kuin nuorten omat vanhemmat. Nuorten rahavarat ovat rajalliset, joten kirjaostoksissa he ovat usein aikuisten varassa.

Vinkkejä kannattaa myös antaa, mutta ei tuputtaa. Älä pahastu, jos ne oman nuoruutesi iki-ihanat tarinat tuntuvat nuoresta puisevilta. Anna hänen löytää omat suosikkinsa, vaikka itse et niitä ymmärtäisi.

Miten ihmeessä aikuinen ihminen voi sitten tietää, mitä kirjoja kannattaisi nuorelle tarjoilla? Kirjakauppojen ja kirjastojen asiantunteva henkilökunta kaivaa ilomielin vinkkilistan esille. Kurkitus kirjablogeihin tai aihetta sivuaville Youtube-kanaville saattaa synnyttää ahaa-elämyksiä.

Myös medialla on tärkeä rooli näissä koko kansan lukutalkoissa. Me täällä MT:n toimituksessakin teemme parhaamme, että saamme välitettyä vinkkejä mahtavista lasten- ja nuortenkirjoista lukijoillemme, mutta parannettavaa on.

Lehden omat toimittajat ovat tämän vuoden aikana kirjoittaneet hitusen vajaat 70 kirja-arviota, joista laskelmieni mukaan tähän mennessä kuusi on ollut lasten- ja viisi nuortenkirjoista. Joulukuussa julkaisemme vielä oman, pelkästään kirja-arvioihin keskittyvän Päivyri-sivun sekä nuorten- että lastenkirjoille. Ne tulevat ainakin tuplaamaan arvioiden kokonaismäärän.

Ensi vuonna arvioita lasten- ja nuortenkirjoista on toivottavasti vielä enemmän. Lupaan ottaa sen sydämenasiakseni.

Moni kotimaista kirjallisuutta seuraava on varmasti jo liittynyt kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden valtaviksi venyneisiin varausjonoihin kirjastossa. Innokkaimmat ovat ehkä jo sännänneet kirjakauppaan. Mitä jos samalla vaivalla varaisit tai ostaisit edes yhden nuortenromaanin?

Palkintogaalojen kimmellyksen ulkopuolellakin odottaa lukijaansa suuri joukko mainioita nuortenkirjoja.

Kun olet lukenut loistavan kirjan, on sitä helpompi suositella myös lukemisen kanssa kipuilevalle nuorelle. Samalla toimintasi puhuu lukemisen ja kirjojen puolesta.

Nuortenkirjoja voi lukea toki myös aivan itsekkäistäkin syistä. Monet parhaista tänä vuonna lukemistani kirjoista on suunnattu varsin nuorille lukijoille.

Älä siis kävele hyvän kirjan ohi vain sen vuoksi, että se on lykätty nuortenhyllyyn. Voit menettää vaikka minkälaisia seikkailuja!