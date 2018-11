Metsä hiipuu nielusta päästölähteeksi

Suomen metsät kasvavat vuodessa 107 miljoonaa mottia, josta hakataan runsaat 60 prosenttia. Se tarkoittaa, että metsät vanhenevat, tihentyvät ja lahoavat pikkuhiljaa käsiin.

Suomen metsämaasta on nyt uusimpien inventointien mukaan reilu neljännes yli 80-vuotiasta ja seitsemän prosenttia yli 140-vuotiasta metsää.

Jos metsänhoito heikkenee ja hakkuut vähenevät, metsät eivät enää uusiudu ja kasvu pienenee. Suomi menettää miljardeja euroja, mikäli se jättää käyttämättä uusiutuvia luonnonvarojaan.

Joukko tutkijoita, Bios etunenässä, on päässyt parrasvaloihin arvostellessaan hakkuita. Suuri enemmistö on joko hiljaa tai eri mieltä.

Arvostelun kärki on, että jos hakkuita aletaan reilusti lisätä, hiilinielu pienenee 10–15 vuodeksi. Se jää kertomatta, että sen jälkeen hiilinielu kasvaa vähintään ennalleen. Ja koko ajan metsien hiilivarasto kasvaa, kun kasvu pysyy hakkuita suurempana.

Sillä ei näytä olevan merkitystä, että metsänomistajat ovat vuosikymmenien kuluessa sijoittaneet metsien uudistamiseen ja kasvuun usein tuhansia euroja hehtaaria kohti.

Mielessä on välkkynyt ajatus, että tulevalle sukupolvelle metsää jää ainakin saman verran kuin itse on periessään saanut. Myös suojelualueita on jätetty sopiviin paikkoihin.

Jos tämä ei ole kestävää, niin mikä?

Mitä poliitikkomme sanovat? Vihreät ja vasemmistoliitto pistäisivät stopin lisähakkuille. Jopa demarien pääministeriehdokas Antti Rinne on hypännyt samaan kelkkaan.

Hakkuiden ja metsien valtava taloudellinen merkitys unohdetaan, vaikka väestö vanhenee rajusti. Hoitamiseen tarvitaan rahaa ja käsiä.

Minulle tulee suuremmin asiaa tutkimatta mieleen kymmenkunta asiaa, jotka puoltavat lisähakkuita:

1. Kun hakataan ja tuotetaan uusiutuvia, niillä korvataan fossiilisia tuotteita. Niin kuin kartongilla muovia.

2. Jos ei hakata, metsät ränsistyvät ja ne alkavat tuottaa hiilidioksidia ilmaan enemmän kuin sitovat.

3. Hyönteistuhot ja metsäpalot lisääntyvät hoitamattomissa metsissä. Kasvu hiipuu ja puut alkavat lahota.

4. Kun tehostetaan metsänhoitoa, kasvu lisääntyy ja hiilensidonta kasvaa. Metsä tuottaa.

5. Lisätään tuotolla puiden istutusta ja uudistamista maissa, joissa metsää on tuhoutunut. Sademetsät eivät uudistu luontaisesti, jos ne kasketaan. Saharan eteläpuolen metsitys vähentää pakolaisongelmaa.

6. Käytetään tukkia ja hirsiä talojen rakentamiseen entistä enemmän. Hiili säilyy satoja vuosia.

7. Tuotetaan puusta pyrolyysillä biohiiltä, joka pysyy maassa satoja vuosia ja lisää kasvukykyä. Biohiili voi korvata terästehtaiden käyttämää hiiltä.

8. Jos Suomessa ei hakata, hakkuut siirtyvät muualle. Mikäli metsien hoito ei ole yhtä hyvää, hiilinielua katoaa nopeammin.

9. Hakkuutähteitä ja sivuvirtaa teollisuudesta kertyy niin paljon, että niistä voidaan tuottaa biopolttoaineita. Niillä korvataan fossiilisia polttoaineita. Sähköautoilla ei kaikkea pystytä hoitamaan.

10. Bensaa ja dieseliä säästyy käytettäväksi siellä, missä sitä välttämättä tarvitaan.