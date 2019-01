Lapsi tuo toivon tullessaan

Kohta ne taas julkaistaan: kuntien, kaupunkien ja koko maan väestötilastot. Kuinka paljon on kuolleita, syntyneitä, maahanmuuttajia ja maastamuuttajia.

Maaseutu menettää väkeä, muutamat isot kaupungit voittavat lisää asukkaita, mutta vuoden puheenaihe on ollut vähenevä suomalainen kantaväestö.

Ollaan huolissaan huoltosuhteesta ja vauvojen vähyydestä, sillä pienokaisia on syntynyt yhtä vähän viimeksi 1800-luvun nälkävuosina. Monet toivovat maahanmuutosta ratkaisua ongelmaan.

Joidenkin mielestä on vain hyvä, ettei ihmisiä synny enempää, sillä maapalloparkamme on jo ylikansoitettu ja länsimaihin syntyvän hiilijalanjälki on suuri.

Toisaalta Suomi on monella tavoin mitattuna maailman parhaita maita: onnellinen kansa, toimiva yhteiskunta, vähän korruptiota, puhdas vesi ja luonto sekä terveydenhoito, äitiyshuolto ja koulutus huippuluokkaa. Jos lapsi saisi ja osaisi valita, hänen kannattaisi syntyä tänne.

Miksi niin monet nuoret aikuiset eivät halua lapsia? Julkisuudessa puhutaan raskaista ruuhkavuosista, unettomista valvotuista öistä, loputtomista pätkätöistä, parisuhteiden kariutumisesta, ikuisen sinkkuelämän iloista ja lapselle omistautumisesta niin, että oma elämä unohtuu.

Lapsen hintaa lasketaan rahassa ja vaivassa. Kuinka paljon perhe menettää, kunnes lapsesta tulee täysi-ikäinen? Lapsihan on 20 vuoden projekti. Vauva.fi-keskustelupalstalla kuvataan monin sanakääntein uuvuttavaa lapsiperhearkea.

Harvoin esille nousevat vanhemmuuden ilot. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että lapsi vie vanhempansa sinne, mihin itse ei milloinkaan olisi keksinyt mennä.

Shanghain maailmannäyttely vuonna 2010 olisi jäänyt väliin, elleivät lapsemme olisi soittaneet siellä nuorisopuhallinorkesterin matkassa.

Lapsuuden santakuopalla leikityissä Alfa Romeo -leikeissä mielikuvituksella ei ollut rajoja, kun sammaloituneet kivet, oksankappaleet ja kaarnanpalat antoivat kulissit intiaanileikeille ja Harry Potter -hahmoille. Entä mikä sulattaisi sydämen paremmin kuin vauvan helisevä hepulinauru!

Elämän tarkoitusta voi miettiä, kun seuraa kasvun ihmettä. Vanhemmuus on tapahtumasarja, joka ei mene likikään aina niin kuin itse on suunnitellut, mutta ajatus siitä, että lapsi kasvattaa vanhempaansa ja vanhemmat lapsiaan, tekee nöyräksi. Lapsettomuus on monelle elämän suuria tragedioita.

Mitä vinoutuvalle huoltosuhteelle voi tehdä? Suomessa ei ole erityisen lapsimyönteinen ilmapiiri.

Taannoin ministeri otti lapsensa töihin, mistä nousi aika möly. Kun kansanedustaja imetti eduskunnassa, paheksujia riitti. Opposition edustaja ehdotti synnytystalkoita ja sai monet älähtämään. Lapsen pitäisi olla hiljainen ja näkymätön.

Suomi valtiona voi tukea lapsiperheitä esimerkiksi sovittamalla paremmin yhteen työelämän ja lapsenhoidon tarpeita. Rikkaalla Suomella on varaa hoitaa ja kouluttaa kunnolla tulevaisuuden toivonsa. Kaikenlaiset perheet tarvitsevat tukea, sillä lapsi- ja vauvavastaisella yhteiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Vanha kansa sanoi, että lapsi tuo leivän tullessaan. Mutta lapsi tuo myös toivon siitä, että maailman ongelmia saadaan ratkaistua. Lapsi on lahja, ei itsestäänselvyys.