Kuunnelkaa maahanmuuttajanaisia

Kysymys maahanmuutosta on kuohuttanut keskustelua Suomessakin nyt runsaan viikon ajan. Oulussa ja Helsingissä ilmenneet epäilyt ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikoksista ovat saaneet perustellusti laajan kriittisen huomion. Niiden, jotka ovat tulleet Suomeen hakemaan täältä turvaa, pitää toki noudattaa lakeja ja käyttäytyä maassa maan tavalla.

Samalla on herännyt keskustelu eliitin takinkäännöstä pakolaisongelmaan suhtautumisessa. Suvaitsevaisia on ilkuttu sinisilmäisyydestä. Perussuomalaiset ja muut maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat potevat nyt oikeassa olemisen traumaa.

Myös suuri suomalainen enemmistö saattaa kokea asiassa samantapaista traumaa. He ovat suhtautuneet pakolaisten ja hädänalaisten auttamiseen myönteisesti, mutta hakeneet pelisääntöjä siihen, millä ehdoilla ja vaatimuksilla omaan maahamme voi asettua asumaan.

Esille nousseet epäilyt ovat pöyristyttäviä, mutta jo aiemminkin maahanmuuttajien yliedustuksesta rikollisuudessa on saatu esimerkkejä. Samoin miesten ja naisten tasa-arvokysymykset yleensä ovat olleet kummastelun kohteena.

Syitä on etsitty muun muassa kulttuuritaustojen eroista ja koetuista traumoista. Suomalaisesta yhteiskunnasta ei tällä kertaa ole etsitty syytä väärinkäytöksiin. Aiemmin on tällaisiakin kummallisuuksia koettu.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös Suomeen muuttaneiden omiin näkemyksiin tilanteesta. Kansalaisaktivisti Seida Sohrabi varoitti suomalasia sinisilmäisyydestä suhtautumisessa siihen, miten osa maahanmuuttajista suhtautuu naisten asemaan ja tasa-arvoon yleensä (IS 15.1.). Hänen mukaansa Euroopassa on edistytty tasa-arvossa niin pitkälle, että se on sokaissut myös suomalaiset uskomaan asioista liian hyvää.

Ansaittua huomiota on herättänyt myös tamperelaisen yrittäjän ja entisen vastaanottokeskuksen johtajan Rajkumar Sabanadesin asiaa koskeva kolumni (Yle 16.1.). Hänen mukaansa arabimiehistä vain hyvin pieni osa uskoo tasa-arvoon ja ääripatriarkaalisissa kulttuureissa naisten asema on hyvin heikko.

Poliittinen eliitti hakee nyt ratkaisuja rangaistuksen koventamisesta ja palautusten nopeuttamisesta. Tämä saattaa olla perusteltua, mutta samaan aikaan olisi huolehdittava monesta muusta asiassa. Erityisessä hädässä ovat sotia käyvien maiden naiset ja lapset. Pitäisikö Suomenkin osoittaa apunsa erityisesti heille?

Myös Suomeen tulleiden maahanmuuttajanaisten asemaan kannattaa kiinnittää nyt huomiota. Heitä olisi tuettava pääsemään kiinni koulutukseen ja ennen kaikkea työelämään.

Muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on jo aiemmin ottanut moneen otteeseen esille, kuinka tärkeää Suomeen muuttaneiden naisten olisi päästä sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä parantaisi heidän mahdollisuuttaan tasa-arvoon ja saattaisi hyvinkin helpottaa koko maahanmuuttajayhteisön kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tällä hetkellä maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista puhutaan suoraan. Yhtä suoraan pitäisi kuitenkin puhua keinoista, joilla tänne tulleita kotoutetaan. Ratkaisuja tarvitaan, sillä maahanmuuton suuri aalto on todennäköisesti vasta edessä.