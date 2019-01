Amerikan kasvattamat

Yhdysvalloissa on meneillään sisäinen kriisi.

Tänään Valkoisen talon hallinto on ollut kiinni 38 päivää, mikä on pisin aika maan historiassa. Bruttokansantuotteen ennustetaan notkahtavan tänä vuonna ja samalla kansan hyvinvoinnista kuuluu hälyttäviä merkkejä. Opioidiriippuvuus tappaa lähes 200 amerikkalaista päivässä.

Tiedämme kaiken tämän, koska media toitottaa Yhdysvalloista kaiken aikaa. Monet maailman kolkat jäävät sen kustannuksella uutispimentoon.

Amerikan merkitystä perustellaan sen talouden koolla, mutta maan kohtalo koskettaa jostakin syvemmältä.

Oman sukupolveni ovat kasvattaneet vanhemmat, peruskoulu ja Amerikka.

Vartuin katsoen amerikkalaisten tekemiä piirrettyjä, lukien amerikkalaisten piirtämiä sarjakuvia ja kuunnellen amerikkalaista musiikkia.

Palelin Suomen pakkasissa napapaidassani ja ihailin sellaisia paikkoja kuin Detroit ja Bronx, vaikken edes tiennyt, missä ne ovat. Heikkona hetkenä ammensin voimaa Janis Joplinin raspinkäheästä naurusta.

Osa kuunteli Method mania ja kääri sätkiin etäisesti pilveä muistuttavaa muhjua: "I got, fat bags of skunk/I got, White Owl blunts".

Sisko vietti vaihto-oppilasvuoden Kaliforniassa. Matka hänen luokseen oli mahtava. Disneylandissa poseerasin ujostellen Lumikin kainalossa. Amerikkalaiset olivat puheliaita ja rohkeita.

Amerikka oli kuin se luokan suosituin oppilas, joka halusin olla. Se ulospäin suuntautunut suupaltti, jota hieman pelkäsinkin. Suomi istui hiljaa takarivissä ja pänttäsi.

Mutta kun Amerikka kävelee nykyään vastaan, mietin, mitä tuolloin ajattelin.

Palasin San Franciscoon hiljattain, 20 vuoden tauon jälkeen. Osasin odottaa kodittomuutta, mutta todellisuus järkytti.

Tenderloinin kaupunginosassa sekavia ihmisiä huuteli kaduilla keskellä päivää. Yksinäinen nainen puhua pajatti tyhjään tuijottaen kadunkulmassa, pukuun sonnustautunut mies veti perässään toimistotuolia ja rähjäsi ohikulkijoille.

Kohtuuttomien terveydenhoitokustannusten takia epäonninen sairastuminen voi suistaa heikoilla turvaverkoilla varustetun kadulle. Monet vaelsivat San Franciscoon, koska siellä kodittomille tarjotut palvelut ovat kattavampia.

Haight-Ashbury, hippiliikkeen alkukoti, tuntui todellisuudesta irtautuneelta teemapuistolta batiikkivärjättyine paitoineen.

Ongelma näkyy kaupungeissa muttei rajoitu niihin. Joulukuussa 2017 lähes kolme neljästä viljelijästä vastasi joko väärinkäyttävänsä itse opioideja tai tuntevansa jonkun, joka on tehnyt niin.

Samalla maan puolustusmenot kasvavat tänä vuonna 716 miljardiin, mikä on 82 miljardia enemmän kuin vuonna 2017. Maa on etunenässä ajamassa asekilpavarustelua.

Ympäristön kannalta Amerikasta on tullut järjettömän tuhlauksen symboli: kun suomalainen käyttää vuodessa keskimäärin 50 muovikassia, amerikkalainen käyttää 1 500.

Amerikka on tehnyt maailmasta itsensä kaltaisen. Koko länsimaailmasta on tullut eriarvoisempi ja kulutuskeskeisempi.

Takarivin hiljaisella Suomella on tehtävää omien vahvuuksiensa muistamisessa ja kehittämisessä.

Mikä on suomalainen unelma? Se on Amerikan kasvattamalta vielä selvittämättä.