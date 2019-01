Tuottaja, kerro lisää!

Ruuan tuotannosta vieraantuminen on jo pitkään tunnistettu ongelmaksi. Se on aiheuttanut turhaa mielipahaa monelle tuottajalle ja ehkä turhaa huolta myös osalle kuluttajista.

Tilojen jotkin toimintatavat saattavat tuntua oudoilta, kun niiden oikeaa merkitystä ei tiedetä. Esimerkiksi tuotantoeläinten talviulkoilusta on tehty varmasti lukuisia eläinsuojeluilmoituksia, vaikka todellisuudessa ulkoilijat ovat usein keskimääräistä terveempiä ja varmaan tyytyväisempiäkin.

Viime vuosina tilanne on alkanut kääntyä parempaan päin. Näin kertoo ainakin maitotilan emäntä, joka tapaa paljon vierailijoita ja ylläpitää suosittua Avoin kuvapäiväkirja maaseudun tuottajilta -ryhmää Facebookissa.

Samaa on voinut aistia muualtakin. Aivan kuin pahimmat ylilyönnit some-keskusteluissa olisivat vähentyneet?

Ruoka on tullut monella tavoin taas lähemmäksi. Se mitä syödään, kiinnostaa selvästi enemmän kuin kymmenisen vuotta sitten.

Osa sitä on alkuperä. Moni ruokaa syövä muistaa taas, että joku on sen tuottanut. Yhä useampi arvostaa tuottajaa, haluaa tukea kotimaista tuotantoa ja tuntea sen toimintatapoja.

Tämä varmasti selittää maatalousaiheisten Facebook-ryhmien suosiota.

Videot, kuvat ja hetkien tunnelmat, joita tuottajat jaksavat jakaa, ovat varmasti tärkeä tekijä muutoksen takana.

Yhä useampi kuluttaja on saanut edes sosiaalisen median kautta nähdä, miten vasikka muljahtaa ulos emostaan, kuinka karitsat juoksevat rallia uuhien syödessä, kun vilja katkeaa leikkuupuimurin terissä ja nurmirehu kääritään paaliksi tai tallotaan aumaan.

Ja senkin, mitä pellolle heitetty alumiinitölkki pahimmillaan tekee rehun sekaan silpoutuessaan.

Hangessa juoksevat lehmät keräävät nykyään enimmäkseen tykkäyksiä, harvoin enää kauhistelua. Yhä joukkoon mahtuu väärinkäsityksiäkin, ja moni tuottaja on varmasti saanut kommenteista myös pahan mielen.

Yleensä kärsivällinen viestien vaihto kuitenkin tuottaa tulosta.

Asennemuutos on aktiivisten tuottajien ansiota. Monilla tiloilla sosiaalinen media on nykyisin osa arkea. Facebookissa ja Instagramissa jaetaan kuvia ja videoita, Twitterissä herätellään keskustelua maatalousaiheista. Youtube-videoilla puhutaan kovaa asiaa suoraan traktorin kopista.

Tämä kaikki on ehkä tärkeämpää kuin tulemme ajatelleeksikaan. Monelle kuluttajalle some on ainut linkki alkutuotantoon.

Kuvien ottaminen, lähettäminen ja varsinkin keskustelu vievät aikaa. Kaikilla aikaa ja halua ei ole, eikä tarvitsekaan. Toivon silti, että yhä useampi tuottaja viestisi tuotannosta jollain tavoin.

Avoimuus on kaikkien etu, vaikka ihan joka hetki ei siltä tuntuisikaan.

Jos sosiaalinen media ei ole oma juttu, voi tuotannosta kertoa muutenkin. Koulut ottavat mielellään maatiloja vierailukohteiksi ja tuottajia vieraikseen, samoin päiväkodit ja erilaiset palvelutalot.

Tapasin juuri emännän, joka käy kuukausittain näyttämässä vanhuksille kuvia maitotilan töistä. Katselutuokiot ovat niin suosittuja, että kesäksi on suunnitteilla vanhusten retki lehmiä katsomaan. Ruokintapöydälle näet pääsee isosta ovesta rollaattorilla, ja vaikka pyörätuolillakin.

Vierailun järjestäminen suojavarusteineen vie hieman työaikaa mutta antaa varmasti enemmän.