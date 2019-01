Kapitalisti on huono isäntä

Kun kapitalistinen ahneus kohtaa vanhustenhoidon, jälki voi olla pahimmillaan rumaa. Tällä hetkellä siltä tuntuu. Yksityiselle hoitoalalle Esperin, Attendon tai Mehiläisen ongelmat ovat painajainen. Myös hallituksen sote-uudistukselle ja erityisesti kokoomuksen hellimälle valinnanvapaudelle kiivaana käyvä keskustelu voi olla kohtalokasta.

Puutteellisen hoidon ja riittämättömän henkilöstön lisäksi ongelmaksi nousee se, että osalle hoiva-alan yrityksistä veronmaksu Suomeen ei ole aina maistunut. Kun ulkomaiselle omistajalle maksaa riittävän kovaa korkoa pääomalainasta, Suomen liiketoiminnan tuotto jää niin pieneksi, että alhainen verokanta on mahdollista ja myös aivan laillista.

Vaikka kaikki edellä mainitut ongelmat ovat olleet olemassa jo vuosia, nyt liekkiin leimahtanut keskustelu on äärimmäisen tarpeellinen. Silti tässäkin asiassa ja erityisesti syyllistämisessä kannattaa pitää pää kylmänä. Virheitä on tehty monissa paikoissa.

Nykyinen hallitus ja erityisesti yksityisten yritysten etua ajanut kokoomus ovat kavahtaneet tiukennuksia hoitohenkilöstön vähimmäismääriin.

Yksityistämiskehitys on alkanut myös huomattavasti nykyistä hallituskautta aiemmin. Synnittömiä puolueita on vähän. Myös kunnat voivat syyttää itseään tilanteesta. Ne ovat ulkoistaneet palveluja yhä kansainvälisemmiksi muuttuneille jäteille, jotka ovat myös kilvan ostaneet suomalaisia pieniä yrityksiä konserneihinsa.

Syynä on usein raha. Ison jätin tekemä tarjous tuntuu tekohetkellä halvemmalta. Samalla mieleen voi tulla myös vastuun ulkoistaminen palveluntarjoajalle, vaikka se kuuluu kunnille itselleen.

Vastaus ei ole myöskään, että yksityiset olisivat säännönmukaisesti julkisia palveluja heikompia. Muun muassa useissa Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tutkimuksissa yksityiset ovat onnistuneet julkisia paremmin. On myös muistettava, että nyt tikun nokkaan nostetut hoitoalan jätit tarjoavat myös hyvää palvelua.

Ironista kyllä, nyt esille nousseet epäkohdat uhkaavat kaataa hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen. Juuri tämänkaltaisten tilanteiden välttämiseksi ja rahan riittävyyden turvaamiseksi koko sote-uudistusta on valmisteltu.

Aikaa soten rukkaamiseen paremmaksi ei enää käytännössä ole. Hallitusrintaman enemmistö on myös niin niukka, että koko hanke saattaa kaatua. Tosin on epäselvää, haluavatko nykyiset oppositiopuolueet sitäkään. Erittäin vaikean kokonaisuuden uudelleen aloittaminen ei kiinnosta kaikkia seuraavaan hallitukseen tähyäviä.

Kansaa vanhustenhuollon tila sen sijaan kiinnostaa. On myös päivänselvää, että esille tulleisiin ongelmiin on puututtava. Samalla on huomattava, että osa palveluista toimii hyvin ja niistä voi ottaa oppia. Erityisesti pienet kasvolliset yritykset näyttävät nyt voimaansa. Se, että ne eivät ole tarjouskilpailuissa menestyneet, voi olla myös kilpailutuksen vika.

Hyvä hoito kuitenkin maksaa, ja siihen on oltava varaa. Kilpailutuksen on toimittava niin, että voimavarat suunnataan suomalaisille vanhuksille. Suuret osingot vaikkapa amerikkalaisille eläkerahastoille sopivat tähän yhtälöön huonosti.

Tässäkin asiassa kapitalismi on huono isäntä. Hyvä renki siitä saattaa vielä kasvaa.