Maahanmuutossa muhii vaaliyllätys

Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat väistyneet poliittisesta keskustelusta vanhustenhuollon ongelmien tieltä, mutta kovin syvälle aihepiiri ei ole hautautunut. Päinvastoin maahanmuutossa muhii edelleen eduskuntavaalien uusi yllätys, jopa jytky.

Vaikka Maaseudun Tulevaisuuden teettämän gallupin mukaan peräti 56 prosenttia pitäisi humanitäärisen maahanmuuton ennallaan tai jopa lisäisi sitä, reilu kolmannes on päinvastaista mieltä. (MT 20.2.).

Puolueista myönteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvat vihreät ja vasemmistoliitto. Sosialidemokraattien kannattajista jo neljännes suhtautuu nykyiseen maahanmuuttoon varauksellisesti.

Puolueen johtoon kohta palaavalle Antti Rinteelle asia ei ole aivan helppo. SDP:n kenttä on asiassa vahvasti jakautunut. Maahanmuuton lisäämistä ja vähentämistä kannattaa lähes yhtä suuri joukko. Kumpaakin porukkaa pitäisi nyt osata vaalitaistelussa puhutella.

Keskustan ja kokoomuksen kannattajien profiilit muistuttavat pitkälti toisiaan. Kriittisyys lisääntyy, mutta selvästi yli puolet suhtautuu maahanmuuttoon suopeasti. Kriittisten määräkin lähenee kolmannesta. Tähän suuntaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja kokoomuskollega Petteri Orpo ovat sanojaan asetelleet.

Sen sijaan perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle asia on helppo. Puolueen kannattajista 90 prosenttia halusi vähentää maahanmuuttoa. Heillä oli myös asiasta selvä mielipide. Epätietoisten määrä oli käytännössä nolla. Maahanmuutto on tälle puolueelle ykkösasia vieläkin selvemmin kuin aiemmin on otaksuttu.

Tuoreimmissa gallupeissa perussuomalaisten kannatus on noussut. Uusimmassa kyselyssä puolue sai jo 11,4 prosentin kannatuksen (HS 21.2.). Puolueella on potentiaalia vieläkin isompiin lukemiin. Kannatusmittaukset eivät ole aiemminkaan osanneet ennakoida juuri perussuomalaisten vaalimenestystä.

Jos puolue onnistuu saamaan uurnille nukkuvia äänestäjiä, se saattaa yllättää kaikki ruotsidemokraattien tapaan. MT:n mittauksessa ne henkilöt, jotka eivät vielä tällä hetkellä usko äänestävänsä, suhtautuvat maahanmuuttoon huomattavasti muita kriittisemmin.

Maahanmuuttoon liittyvä keskustelu on tähän asti ollut yllättävänkin rakentavaa. On hyvä, että myös perinteiset puolueet aina vihreitä myöten ovat uskaltautuneet puhumaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista tavalla, jota myös kansan syvät rivit ymmärtävät.

Samalla pitää huomata, että enemmistö suomalaisista edelleen osoittaa empatiaa ja tukea hätää kärsiville. Näin on toki tehtävä jatkossakin samalla, kun turvapaikkaa hakevilta on odotettava sopeutumista ja kotoutumista suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöihin.

Ilmastonmuutoksen edetessä maahanmuutto lisääntyy. Ongelmien kärjistämisen sijasta on etsittävä ratkaisuja. Käännyttämiset ovat osassa tapauksissa tarpeen, mutta vain käytännöt, joilla tulijat voidaan saada sopeutumaan Suomeen, ovat oikeasti avuksi.

Tämä kotouttaminen on vielä tehtävä tavalla, jonka suomalaisten äänestäjien enemmistö hyväksyy. Työ on avain tähän. Mitä nopeammin tulijat saadaan työhön ja veronmaksajiksi, sitä suopeammin myös maahanmuuttokriittiset heihin suhtautuvat.