Vain kannatus puuttuu

Keskustan gallup-kannatuksen raju vajoaminen tilanteessa, jossa puolueen johtama hallitus on nostanut Suomen taantumasta, vauhdittanut maakuntien talouskasvua, vähentänyt nuorten syrjäytymistä ja jopa parantanut väyläinvestointeja, on ainutlaatuinen suoritus. Vaikka pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on toistaiseksi pitänyt eduskuntaryhmänsä rivit suorina, keskustassa kuplii pahasti.

Tällä hetkellä Sipilä on huomattavan tiukoilla suojattinsa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kanssa. Berner on ollut yritteliäs ja tehokas. Sipilän tavoin hän on pyrkinyt uudistamaan ja digitalisoimaan julkisia palveluja.

Berner suhtautuu myös yksityistämisiin myönteisesti. Samoin liikenneministeri on tykännyt sähköautoista, sähköpolkupyöristä, autoveron muutoksista ja taksiliikenteen vapauttamisesta. Ongelmana on, että keskustan eduskuntaryhmä ei ole tunnetta jakanut.

Kun Bernerin valinta ruotsalaisen jättipankin SEB:n hallitukseen tuli julkiseksi, kohu kohdistui paitsi Berneriin itseensä, myös Sipilään.

Kysymys kuuluu, miksi Sipilä ei vaihtanut Berneriä toiseen ministeriin tilanteessa, jossa se olisi ollut luontevaa? Pääministeri olisi hyvin voinut olla tyytyväinen siitä, että suomalainen nainen yltää eurooppalaisen rahamaailman huippupaikoille. Hän olisi voinut samalla käyttää tilaisuutta hyväkseen puhdistaakseen ilmaa omassa ryhmässään nimittämällä liikenneministeriksi vaalien alla jonkun sopivan maakuntien naisen tai miehen.

Mutta ei.

Sipilä päätti toimia toisin.

Pääministeri päätti ottaa vastaan keskustan kentän kiukun. Lisäksi hän päätti vastailla nimitykseen liittyviin aikatauluepäselvyyksiin ja altistua ryhmänsä napinalle ja vaalipaniikille.

Vai päättikö?

Itse asiassa Sipilä ajautui hankalaan tilanteeseen. Hänen pelisilmänsä petti, vaikka hänet tunnetaan sinnikkyydestään ja yrityselämässä kouliintuneesta läpivientikyvystä.

Keskustan kentällä puhutaan jo systeemivirheestä. Se on termi, jota jokaisen diplomi-insinöörin olettaisi kavahtavan.

Vielä Berner-kohua ongelmallisempaa Sipilälle on suomalaisten maatalousyrittäjien kiukku. Keskustan kannatus viljelijöiden parissa on edelleen ylivertaista, mutta kokoomus, perussuomalaiset ja jopa siniset näyttävät nyt ottavan viljelijöiden äänistä osansa (MT 22.2.).

Sipilän on nyt luotettava viimeisten viikkojen vaalitentteihin, selitettävä soten ja maakuntauudistuksen vesittyminen parhain päin ja toivottava, ettei yksityisiin terveyspalveluihin sitoutuneen hallituskumppani kokoomuksen kompastelu unohdu.

Sinänsä Sipilä on ollut vaalitenteissä tähän mennessä vakuuttava. Pääministerinä hänellä on myös ylivoimainen tietopohja muihin puoluejohtajiin verrattuna.

Hän pystyy esittämään myös tuloksia, jota hallitus on keskustan johdolla saavuttanut. Yritysjohtajan näkökulmasta ne ovat kiistattomia, mutta jos kannatus puuttuu, niin sen mukana puuttuu kaikki.

Sipilän on saatava säihkettä puolueensa vaalikamppailuun. Nyt ei riitä, että maaleja on tehty. Niitä olisi myös tuuletettava.

Muuten puoluejohtajan kohtalo voi olla tyly.

Tulos ja ulos.