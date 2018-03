Maaseudun kaupat tarvitsevat tukea

Keski-Suomen maaseutu­keskusten kauppapalveluiden tilanne osoittaa todeksi sen, mitä olen aiemminkin nostanut esille julkiseen keskusteluun. Maaseudun kauppapalvelut tarvitsevat julkista tukea.

Nykyisin yksityisyrittäjäpohjalta toimivat kaupat voivat saada EU-investointitukea Leader-ryhmiltä. Investointituki ei kuitenkaan riitä. Ruotsissa kyläkaupoille maksetaan tietyin ehdoin tukea kannattavuuden parantamiseen. Ehtoina on tietty palveluvalikoima, jota tulee ylläpitää.

Päivittäistavarakauppa­yhdistys on esittänyt tämän kaltaista tukea valtion budjettiin. Harkinnan arvoinen keino olisi myös kyläkauppojen lupa- ja lisenssimaksujen alentaminen.

Kyläkauppojen väheneminen on ollut nopeaa. Suomen lähikaupan Siwojen siirtyminen Keskolle karsi pieniä kauppoja. S-ryhmän konseptit eivät mahdollista riittävää joustoa Sale-myymälöiden kehittämiseen nykypäivän maaseudulla toimiviksi. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on kuitenkin hyvä uudistus, vaikka se on aiheuttanut pienille kaupoille jonkin verran ongelmia kannattavuuteen.

Pellervon taloustutkimus selvitti kyläkauppojen tilannetta maa- ja metsätalous­ministeri Jari Lepän (kesk.) pyynnöstä viime vuonna. Selvitys on hyvä pohja jatkovalmistelulle.

Kaupalliset palvelut ovat maaseudun asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille keskeisin palvelu ja valtiovallan tulee kantaa sen säilymisestä nykyistä parempaa huolta. Tosin se ei auta, elleivät asukkaat itse kanna huolta ja keskitä ostoksiaan lähimyymäläänsä.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)