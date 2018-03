SY vastaa Kemppaisen kritiikkiin

Päätoimittaja Jouni Kemppainen moittii elinkeinoelämän järjestöjä MT:ssä (2.3.) maakuntien unohtamista.

Voin ymmärtää Kemppaisen moitteet EK:ta kohtaan, koska hän varmasti tuntee entisen työnantajansa.

Kemppaisen mukaan ”Suomen Yrittäjien vaatimuslistassa maakuntien asia jää varjoon”. ”Tätä voi ihmetellä, koska erityisesti sen jäsenkunnassa maaseudunkin yrittäjiä on paljon”, hän kirjoittaa.

Tätä arviota en ymmärrä. Se vaatii vahvoja järjestöpoliittisia silmälaseja, joita Simonkadulta toki löytyy.

Maakuntien asia ei jää varjoon Yrittäjien agendalla. Kunta- ja maakuntavaikuttaminen on SY:n leipälaji ja työn ytimessä. Se ilmenee esimerkiksi Yrittäjien 104-sivuisesta maakuntaohjelmasta ”Suomi on yritystensä summa”. Se löytynee verkosta MT:nkin hakuohjelmilla.

Yrittäjien vahvan maakuntaotteen varmistaa järjestörakenne. Yrittäjillä on 393 paikallisyhdistystä ja 20 aluejärjestöä, joiden työ on kunta- ja maakuntavaikuttamista. SY:llä on maakunnissa noin sata työntekijää, jotka tekevät tuhansien luottamushenkilöiden kanssa jatkuvaa työtä kotiseutunsa hyväksi.

Kuntien ja kaupunkien valtuutetuista on yrittäjiä 23 prosenttia, mikä kertoo vahvasta kuntaroolista.

Lisäksi monella SY:n toimialajärjestöllä - kuten SKAL:lla, Taksiliitolla, Koneyrittäjillä tai Sahateollisuudella – on vahva maakuntaote.

Työ on nyt erityisen tärkeää, sillä yli puolet yrityksistä kokee työvoimapulan vaikeuttavan kasvua. Yrittäjät on vaatinut laajaa osaamis- ja työmarkkinajärjestelmän reformia, jotta yritykset saisivat työvoimaa.

Keskeistä on vahvistaa koulutusjärjestelmää sekä lisätä avointa opetusta ja yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Uusi koulutussopimus on yksi elementti. Yrittäjät on juuri palkannut kaksi työntekijää koulutus- ja oppisopimusten jalkauttamiseen eri puolille maata.

Olennaista on myös korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö. Yrittäjät on vastikään julkistanut ohjelman korkeakoulujen uudistamiseen. Esimerkiksi duaalimallin purku antaisi monelle maakunnan korkeakoululle uusia kehityspolkuja.

Vähintään yhtä tärkeää on uudistaa työmarkkinoita ja lisätä paikallista sopimista. Sitä tarvitsevat erityisesti maakunnan yritykset, joissa on iso tarve ja paljon halua sopia työehdoista yritysten vahvistamiseksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen läpivienti on yksi keskeinen maakuntien elinvoimahanke. Yrittäjät on siksikin puolustanut uudistusta.

Merkittävää on myös kuntien elinkeinopolitiikka. Paraikaa on työn alla Elinkeinopoliittinen kysely, johon vastaavat tuhannet yrittäjät. Tulokset julkistetaan alkukesästä suurtapahtumassa Tampereella.

Yrittäjäjärjestö tekee laajaa ja monipuolista työtä Suomen maakuntien hyväksi. Maata kiertäessäni olen ilokseni huomannut, että moni MTK:n aktiivi on mukana tässä työssä. Toivon, että myös MT ja MTK voisivat olla samassa rintamassa.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät