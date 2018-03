Kansan taloudesta

Holkerin–Liikasen sinipunahallitus johti kansantaloutemme konkurssiin. Tämän jälkeen ei vuosien ja vuosikymmenten aikana ole onnistuttu saamaan kansantalouttamme kuntoon.

Julkinen talous on jo velkaantunut yli 100 miljardia euroa.

Työttömyys on korkealla, vaikka tekemätöntä työtähän yhteiskunnassa on vaikka kuinka paljon.

Taloustieteen professoreilla on ilmeisesti huono ammattitaito, kun he eivät edes tiedä, mikä vaikutus lakkoilulla on kansantalouteen.

Löytyisikö yliopistoihimme paremman tasoisia opettajia ulkomailta, esimerkiksi Ruotsista tai Virosta?

Prosenttipohjaiset palkankorotukset lisäävät tuloeroja. Sama prosenttikorotus antaa siivoojalle puolta vähemmän euroja kuin toimihenkilölle.

Juhani Mäki

talousneuvos

Laihia