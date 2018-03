Tyrmäävä ruokaohje

1.3. ilmestynyt Kotiliesi -lehti tarjosi tyrmistyttävän ruokaohjesivuston. Se oli otsikoitu ”Ruokaa ilman kotimaista viljaa, sokeria, maitoa tai munia sekä tietysti ilman lihaa”.

Häkellyttävän herkullista saadaan aikaan kikherneillä, avokadolla, bataatilla, linssillä, cashew-pähkinällä, miso­tahnalla ja niin edelleen. Joukossa vilahti lehtikaali, selleri, sipuli ja porkkana sekä kauramaito, mutta sitä ei kerrottu saavatko ne olla kotimaisia, ja onko kaura suomalainen vilja.

Ymmärrän vallan hyvin allergikon, jolla on oltava maidoton, gluteeniton ja kananmunaton ruokavalio, ja ymmärrän myös vegaanin. Mutta sitä en ymmärrä, miksi juuri kotimainen vilja on hengenvaarallista. Tämäntapainen vanhassa ja arvostetussa, myös maaseudun kotien lehdessä tehty hyökkäys suomalaisen ruuan tuottajaa vastaan on käsittämätöntä.

Elän vallan hyvin sellaisella ruualla, mitä kotimaani kamara ja sen taitavat tuottajat saavat aikaan, aivan ilman misotahnaa ja avokadoakin. Taidanpa elää ilman Kotiliettäkin.

Kirsti Leikkonen

Perniö