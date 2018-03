Yhä suurempi osa opetussuorituksista tapahtuu teknisesti, eli opettajan työ korvataan tietokoneella.

On selvää, että elävä opettaja luokan edessä on oikea opetustapa. Opettaja kiinnittää huomiota jokaiseen oppilaaseen yksilönä. On ihmissuhde opettajan ja oppilaan välillä. Tietokoneen kanssa tällaista suhdetta ei ole.

Koululaitos kasvattaa kansalaiset yhteiskuntaan. Sen tulisi siksi olla oikein toimiva.

Juhani Vuorinen

Tampere