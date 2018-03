Sisäilmaongelmiin kouluissa nollatoleranssi

Miksi on ok antaa lasten sairastua koulujen ja päiväkotien tiloista? Miksi on ok, että osa lapsista joutuu syrjään ystävistään ja käy koulua kotona?

Homeiden, toksiinien ja mikrobien myrkyllisyys ei ole salaisuus. Se on kansainvälisesti tutkittu asia.

Bakterologiassa tämä fakta on tunnustettu jo noin 100 vuotta sitten. Suomessakin löytyy useita väitöstutkimuksia asiasta. Nämä myrkyt voivat aiheuttaa lieviä oireita tai sairastuttaa kroonisesti loppuiäksi.

Terveydensuojelulaki sanoo, että rakennusten sisäilma ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaston pitäisi olla terveyttä ja hyvinvointia tukeva, tasavertaisesti, kaikille.

Kunnat viivyttelevät rakennusten tutkimista jopa vuosilla. Kun rakenteet vihdoin tutkitaan ja löydetään myrkyllisiä mikrobeja ja homeita, päätetään koulu sulkea tai korjata.

Siihen saakka on ok, että lapset käyvät nukkumaan oksennusastioiden kanssa, yskivät yöt, ovat loputtoman väsyneitä koulun jälkeen, syövät satoja antibiootteja erilaisiin tulehdustiloihin ja sairastuvat astmaan. Vasta kun rakenteista on todettu näyttö, on sairastelulle validi syy. Uskomatonta!

Miksi oireilevia ja sairastuneita ei kuunnella? Näitä lapsia pidetään tässä ihmiskokeessa tahtomattaan. Lapsia, joilla ei ole äänioikeutta asiassa.

Pitäisi olla itsestään selvää, että koulu ja päiväkoti, jossa lapsemme aloittavat elämänsä, olisi hyvää tulevaisuutta rakentava ja tukeva. Sen sijaan se on monelle sairastuttava ja tulevaisuuden unelmat tuhoava sisäilmahelvetti.

Kunnissa pitäisi olla koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin nollatoleranssi.

Mikä on se kunta, joka ensimmäisenä uskaltaa julistaa päiväkodit ja koulut puhtaiksi ja terveiksi, ja näin osoittaa, että se aidosti välittää lapsistaan?

Titta Pitman

Imatra