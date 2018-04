Perintövero saa mennä

Eduskuntaan toimitettava kansalaisaloite perintöverotuksesta on aiheellinen. Perintöverotuksen haittavaikutukset talouselämän kehitykselle ovat suuremmat kuin muutamat lakkouhkauksia esittäneet ”taloustieteen” professorit ovat väittäneet.

Lisäksi se on epäoikeudenmukainen vero, kun samasta asiasta pitää maksaa vero moneen kertaan. Kertyneestä varallisuudestahan on jo kertaalleen tulovero maksettu.

Samasta varallisuudesta on maksettava vielä perintövero, mikä sekin on maksettava tuloverotetulla rahalla. Tämä on suurin ongelma sille, että pk-sektoreille ei tahdo löytyä jatkajia.

Noin 700 miljoonan euron menetys korvattaisiin helposti yritystoiminnan aktivoitumisella. Edellisen lisäksi kannattaisi ottaa naapurimaista oppia pk-sektorin tuloverotuksen säädöksissäkin. Yrityssektorin kehitys nopeutuisi, työllisyys paranisi ja julkisen sektorin verotulot kasvaisivat.

Juhani Mäki

talousneuvos

Laihia