Vientiä tarvitaan Eviran vastustelusta huolimatta

Suomesta ei ole helppo viedä maataloustuotteita ulkomaille. Kotimaassa tuottajaa arvostellaan eläinten hyväksikäytöstä taloudellisella perusteella.

Emme saisi tuottaa lihaa tai turkiksia mistään eläimistä. Vastustus on noussut vuosi vuodelta. Ja kaiken tuon lisäksi tuotteesta tuottaja ei saa juurikaan palkkaa.

Joissakin maissa arvostetaan suomalaista eettistä tuotantotapaa, antibioottivapautta ja eläintautitilannettamme.

Olen ollut yhteydessä Suomen viranomaisiin viime syksynä. Sain negatiivista palautetta Evirasta, kun esitin heille saamani yhteydenoton eurooppalaiselta yhtiöltä, joka välittää ravintoloille muun muassa lihatuotteita.

Vaikka Evira kehuu auttavansa viennissä, niin tuntuu siltä, että se koettaa kaikin tavoin estää viennin byrokratialla tai ”kaupunkiviherhörhöilyllään”.

Olen käynyt neuvotteluja erään lihatuotteita välittävän tukun kanssa, joka on erittäin kiinnostunut ostamaan Suomessa tuotettuja lihatuotteita muun muassa eettisen ja ekologisen kasvatustavan vuoksi.

Mielestäni ensimmäistä kertaa he ”tunnustivat” Suomen antibioottivapaan kasvatustavan ja ennen kaikkea sieltä päin otettiin yhteyttä. Totta kai innostuimme.

Kyse olisi erikoislihasta, jota vietäisiin esimerkiksi Indonesiaan. Tarjottu hinta olisi erittäin hyvä, ja pitkällä aikajänteellä vienti voisi työllistää useita kymmeniä viljelijöitä.

Uudet elinkeinot ja varsinkin vientimahdollisuudet olisivat todella tarpeen Suomelle ja taantuvalle maaseudulle.

Kyseinen haluttu ravintolaliha tuotettaisiin liharotuisesta koirasta, ei mistään villakoirasta tai chihuahuasta. Tuotannon pystyyn saaminen veisi aikaa 4–6 vuotta, sillä jalostus- ja lisäysaineistojen tuottaminen kestäisi usean vuoden.

Olympialaisten yhteydessä Etelä-Korea tuli varsin tutuksi epäinhimillisestä koirien kasvatuksista. Me voisimme tarjota eläimille paljon Aasiaa paremman tuotantoympäristön.

Evirassa tyrmättiin hanke heti ja sanottiin, etteivät he tule koskaan hyväksymään koiraa, sillä se on lemmikki! Yhteydenotot muihin tahoihin olivat samansuuntaisia, ja uhattiinpa jopa, että he tulevat tekemään uuden eläinsuojelulain niin tiukaksi, että se vesittää hankkeen ja tulee rajaaman tulevaisuudessa lihantuotantoa.

En halua kritisoida, mutta miksi he syrjivät Jumalan antamaa lahjaa ihmisille eli ruokaa? Raamatussa sanotaan, että Jumala loi eläimet ihmiselle ruuaksi. Koira erittäin maukkaana lihana olisi oiva vaihtelu monelle ravintola-asiakkaalle. Miksi kaikkien tulisi tuottaa vain possua, broileria tai nautaa?

Nyt kun sirkatkin sallittiin, niin miksi koiran suhteen ollaan niin vasten eikä haluta edes ottaa sitä keskustelupöytään?

Ei koiran lihassa ole ihmiselle haitallista trikiiniä, vaan laadukkaalla rehulla pystymme turvaamaan hyvälaatuisen lihantuotannon.

Uskonto voi joissakin maissa olla esteenä joillekin lihansyönnille, kuten sian- ja lehmänlihalle, mutta perusteettomilla väitteillä ei voida kieltää järkevää tuotantomuotoa.

Olen suunnitellut tuotantoa muutaman turkistarhauksen lopettaneen tilan kanssa, ja he ovat hyvin innoissaan. Miksi rajoittaa tuotantovapautta?

Juhani Peltola

konsultti

Kuala Lumpur, Malesia