Suurin osa retkeilijöiden palveluista säilyy

Maaseudun Tulevaisuuden 5.4.2018 esiin tuoma kuntien ja kansalaisten huoli Metsähallituksen Luontopalvelujen ylläpitämien taukopaikkojen vähentämisestä on ymmärrettävä. Taukopaikat ovat kävijöilleen rakkaita.

Vähentäminen on kuitenkin välttämätön ratkaisu Luontopalvelujen hoitamien alueiden lisääntyvän kävijämäärän palvelemiseksi, vaikka vähentäminen voi tuntua ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa.

Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samana, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä on kasvanut. Uusia kansallispuistoja on perustettu, ja merkittäviä historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon. Lisäksi vuosien saatossa kohteisiin on kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja.

Myös käyntimäärät erityisesti kansallispuistoissa ovat kasvaneet viime vuosina. Kävijöiden palvelemiseksi on pakko tarkastella, mihin rajalliset resurssit suunnataan.

Luonnossa liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet, ja kansainvälisiä matkailijoita on yhä enemmän. Tarvitaan lisää päiväreittejä ja taukopaikkoja kohtuullisen patikointimatkan päähän. Uuden liikkumisen muodot maastopyöräilystä vapaalaskuun lisäävät tarvetta uudenlaisiin reitti- ja rakenneratkaisuihin ja entisten parantamiseen.

Harkinnan jälkeen on päätetty poistaa Luontopalvelujen omasta ylläpidosta noin viidennes taukopaikoista.

Poistettaviksi harkitaan lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joilla on hyvin vähän käyttäjiä. On laskettu, että tällaisille kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä. Syrjäisempienkin seutujen retkeilijöille kuitenkin säilyy taukopaikkoja.

Ensisijaisesti niitä tarjotaan ylläpidettäväksi esimerkiksi kunnille, kyläyhdistyksille, kansallispuistojen ystäväyhdistyksille ja vaikkapa metsästysseuroille. Silloinkin Luontopalvelujen täytyy olla varma, että kohteiden huolto toimii ja ne säilyvät kaikille turvallisina ja avoimina.

Jos taukopaikan ylläpidosta ei saada aikaan sopimusta, on päälinjana rakenteiden purku. Pienessä osassa kohteista taukopaikan rakenteet ovat niin huonokuntoisia, että poltto on paras vaihtoehto.

Luontopalvelut haluaa siis palvella yhä suurempia luonnossa liikkujien määriä luonnon monimuotoisuus ja asiakasturvallisuus varmistaen.

Taukopaikkojen karsimisella varmistetaan, että mahdollisimman suurelle joukolle pystytään rajallisilla resursseilla tarjoamaan hyvät retkeilyolosuhteet.

Sakari Kokkonen

päällikkö, luonnon virkistys- ja matkailukäyttö

Metsähallitus, Luontopalvelut