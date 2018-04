Kalasääsken autiota pesäpuuta häiritty Seinäjoella

Maaseudun Tulevaisuus ­-lehden 13.4. Viikonvaihde-­liitteen kannessa otsikossa uutisoidaan ”Linnuton pesäpuu”. Liitteen sisäsivuilla kerrotaan laajasti sääksen pesäpuusta sekä viranomaisten ja viimeksi KHO:n tekemästä päätöksestä, joka johti turvehankkeen romuttamiseen.

Jutussa kerrotaan yksipuolisesti kalasääsken pesän olevan autio, jota todistellaan pesän kunnon heikkoudella, sekä linnun näkymättömyydellä pesällä.

Pesässä on pesitty vuonna 2013, jolloin siinä todettiin useamman henkilön läsnä ollessa olevan kaksi hylättyä sääksen munaa. Ne toimitettiin Suomessa sääksen pesintöjä koordinoivalle Helsingin yliopiston eläintieteen laitokselle.

Vuonna 2014 sääksipariskunta yritti pesintää, josta todisteena pesää oli rakennettu ja pesäkuopassa haudonta­untuvaa.

Sen jälkeen pesintää on häiritty niin, että vuonna 2016 pesänpohjaan oli tehty 20–30 cm:n reikä, joka tukittiin.

Vuonna 2017 tukittu reikä oli uudelleen puhkaistu ja pesää muutenkin ruhjottu, sitovia lankoja ja tukipuita katkaisten. Tämän pystyy tekemään maasta käsin, koska pesälatva on noin viiden metrin korkeudella.

Pesä on rakennettu tekopesänä 1990-luvulla, eikä tekijää tiedetä. Turveyrittäjä on aloittanut luonnontilaisella suolla turpeennoston kertomansa mukaan 2001. Turvekentän laita on 80 metrin etäisyydellä pesästä.

Pesän tuhoamisvimman aiheuttajaa ei myöskään tiedetä.

Seppo Ojala

Sääksen pesien valtuutettu tarkastaja

Lintutieteellisen yhdistyksen lintupelastushenkilö

Lapua