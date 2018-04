Lyhytkin työjakso hyvä

Aktiivimallissa vaaditaan, että kolmen kuukauden aikana tulisi tehdä 18 tuntia palkkatyötä.

Hallitus sopi nyt kehysriihessä muun muassa, että vastedes on lupa palkata nuorta työvoimaa. Pitkään työttömänä olleita alle 30-vuotiaita voi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman, että määräaikaisuutta on erikseen perusteltava, kuten nyt on tehtävä.

Hallitus ja yrittäjien etujärjestöt uskovat, että kun nykyistä tiukkaa säätelyä puretaan, niin yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä. Palkansaajajärjestöt ja oppositiopuolueet ovat eri mieltä.

Eikö olisi vain hyvä, mikäli mahdollisimman moni pystyisi työllistämään työttömän edes kolmeksi kuukaudeksi. On naurettavaa, että sitä pitäisi vielä perustella.

Yrjö Saraste

Helsinki