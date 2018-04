Osa riistaneuvostoista jätti maanomistajat huomiotta

Keski-Suomen riistaneuvoston puheenjohtaja Leo Houhala laittoi hirviasiassa mutkat suoriksi (MT 6.4.). Hän tulkitsee virheellisesti, että olisin väittänyt kirjoituksessani kategorisesti, että hirvitalousalueet eivät ota maanomistajien näkemyksiä mitenkään huomioon (MT 28.3.).

Väite ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Keski-Suomen riistaneuvostossa ja suurimmassa osassa Suomen riistaneuvostoista hirvikantatavoitteet on asetettu metsänomistajien ja liikenne­viranomaisten näkemykset huomioiden. Meillä on valitettavasti yksittäisiä esimerkkejä myös siitä, ettei riista­neuvostoissa maanomistajien ja viranomaisten näkemyksiä kantatavoitteesta oteta lainkaan huomioon.

Tämä ei saa olla mahdollista vastuullisessa riistahallinnossa. On erittäin harmillista, että muutamissa riistaneuvostoissa aiheutetaan tällä tavoin epäluottamusta koko riistahallintoa kohtaan ja ruokitaan aivan turhaa vastakkainasettelua. Sitä ei todellakaan tarvita.

Hirvikantatavoitteiden asettaminen riistaneuvostoissa on vasta lähtölaukaus hirvikannansäätelylle. Erityinen huoli on se, että vaikka tavoitteet ovat useimmilla alueilla kunnossa, metsästyksen toteutus on jäänyt monilla alueilla kesken. Kuluneella kolmivuotis­kaudella hirvikannan tavoite­haarukan yläreunakin jäi saavuttamatta lähes puolessa Suomen hirvitalousalueista.

Tämä on todellinen ongelma ja aiheuttaa huomattavia vahinkoja metsänomistajille. Samalla on tietysti todettava, että toisessa puolessa hirvi­talousalueista tavoitehaarukka saavutettiin. Siitä kuuluu luonnollisesti kiitos ja positiivinen palaute metsästäjille, jotka harrastepohjalta ovat hoitaneet asiaa esimerkillisesti.

Jatkossa kannansäätely on välttämätöntä saada hoidettua koko Suomessa tasaisemmin. Nyt on tärkeää, että kaatolupia haetaan maakunnissa luonnonvarakeskuksen kanta-­arvioihin perustuen niin reilusti, että myös hirvitihentymien leikkaaminen syksyllä on mahdollista.

Toimiva hirvikannansäätely on mahdollista vain maanomistajien ja metsästäjien hyvällä yhteistyöllä.

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

MTK metsälinja