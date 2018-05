Turveyrittäjän työntekoa häiritty Seinäjoella

Vastauksena Seppo Ojalan kirjoitukseen (MT 18.4.), jossa hän kertoi kalasääksen autiota pesäpuuta häirityn.

En malta olla palaamatta pesähistoriaan niiltä osin kun asiaa tunnen. Ilman maanomistajan lupaa tehdyn pesän rakentaja ei ole tullut julki.

Yrityksemme on nostanut turvetta Seinäjoen kaupungilta vuokratulta 150 hehtaarin alueelta. Vuonna 2013 viereisen tilan omistaja tarjosi 30 hehtaarin aluetta vuokralle olemassa olevan tuotantoalueen vierestä, jossa tämä kuuluisa pesäpuu sijaitsee.

Asia näytti hyvältä, kunnes samana kesänä Seinäjoella järjestettiin ”kettutyttöjen ja -poikien” kesäjuhla. Anteeksi nuoriso nimittely – uskon, että aikuistuttuanne teistä tulee kunnon kansalaisia. Pahinta on, että siinä joukossa on muutamia vanhoja kettuja, joille kaikki on mahdollista.

Paikalle kutsuttiin myös turveyrittäjiä, joiden kuullen nuoriso lupasi hankkia perhosia ja sammakoita, joilla he halutessaan saavat turpeen­nostoluvat estettyä. Hätäisimmät maanomistajat raivasivat jo seuraavalla viikolla soitansa pelloiksi, koska siihen ei tarvittu ympäristölupaa.

Se mikä tässä touhussa sivusi allekirjoittanutta oli, että soitettiin ja kysyttiin voisivatko he tulla etukäteen tutustumaan työmaahan kyseisenä päivänä. Totta kai se sopi, ja uudelleen noin kahden tunnin kuluttua soittivat Seppo Ojala ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Hannu Tuomisto.

He tulivat paikalle. En osannut silloin arvata millaisia ”kettuja” otin kyytiin. Ajeltiin maasturilla ympäri tuotantoaluetta ja näytin herroille pesäteelmän ja totesin, että eihän siinä sääksi pesi kun me yötä päivää vieressä työskennellään.

Sitten keskusteltiin kalasääksestä ja kerroin arvostetun lintumiehen kertoneen, että Hirvijärvi–Varpulan alueella pesii kolme kalasääksiparia. Tästä puheenjohtaja totesi, että alueelle mahtuu ainakin kymmenen pesää. Tästä huolimatta anoimme ympäristölupaa, eikä sitä tietysti saatu.

Otin yhteyttä Sääksisäätiön puheenjohtajaan, joka vastasi, että eihän tämä ole mikään ongelma. Tehdään uusi pesä johonkin hyvään paikkaan.

Hankin maanomistajalta luvan tekopesän rakentamiseen. Sääksisäätiön kaksi pesän­rakentajaa rakensikin uuden tekopesän paremmalle paikalle. He pitivät huonona vitsinä sitä vanhaa tekopesää, josta on ollut kuvia lehdissä.

Vielä niistä Seppo Ojalan kahdesta munasta, jotka kertomansa on lähettänyt Helsinkiin. Kysyin munista sieltä. Löytyi tietoa, että muutaman kilometrin päässä sijaitse­valla Suppilonevalla on pesintä epäonnistunut, ja siellä on ollut kaksi munaa.

Jään mielenkiinnolla odottamaan kuinka herrojen polkuhanke Sääksisäätiön ammattilaisten rakentaman tekopesän ohitse edistyy. Vähin mitä voitte tehdä, on rakennuttaa uusi tekopesä esimerkiksi Seinäjoen kaupungin omistamalle Raatonevalle. Asian laajan julkisuuden vuoksi allekirjoittaneeseen on oltu runsaasti yhteydessä. Toivoisinkin, ettei soitettaisi enää kello 21 jälkeen.

Risto Lautamaja

turveyrittäjä